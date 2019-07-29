Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматитеРБК 13:50
После суток пребывания в московской больнице № 64 Навального выписали и вернули в спецприемник. Его врач Анастасия Васильева сообщила, что по решению консилиума Навальному поставили диагноз «контактный дерматит».
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