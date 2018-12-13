с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.

Здоровье Здоровье Глава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании Выбор россиянами продуктов питания нерационален, мужчины стали вдвое больше страдать ожирением, прорабатываются меры сокращения потребления соли и сахара, в том числе повышение акцизов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Транспорт Транспорт Около 50 рейсов отменено или задержано в аэропортах Москвы

Транспорт Транспорт ГИБДД определит формат электронных водительских прав в 2019 году

Общество Общество Госдума поддержала введение видеофиксации техосмотров Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который вводит фото- и видеофиксацию техосмотра для достоверного установления факта его проведения.

Общество Общество Умер создатель радиолокационной станции системы ПРО Москвы Виктор Слока, разработавший многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) "Дон-2Н" для системы противоракетной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни.

Общество Общество Матвиенко предложила утвердить стандарты социального питания В России необходимо утвердить на федеральном уровне единые стандарты социального питания, которые устанавливали бы критерии безопасности и качества продукции, параметры здоровой пищи, а также нормы питания в соцучреждениях, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Общество Общество Пелевина нашли в Едином госреестре индивидуальных предпринимателей Издание «Открытые медиа» утверждает, что 5 октября в межрайонной инспекции ФНС № 46 в Москве был зарегистрирован индивидуальный предприниматель Пелевин Виктор Олегович.

Общество Общество Суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за встречу, которую расценил как митинг

Общество Общество Мамаев прислал жене цветы из СИЗО Ранее адвокат Мамаева выразил надежду, что суд позволит футболисту встретить Новый год с семьёй.

Общество Общество Собянин открыл фабрику цифровой печати в технопарке «Калибр»

Общество Общество Жителей Москвы предупредили об ухудшении погоды в час пик

Общество Общество В аэропорту Шереметьево установили павильоны для курения Семь павильонов для курения, каждый из которых вмещает до 14 человек, открыты для пассажиров в международном аэропорту Шереметьево на привокзальных площадях терминалов B, D, E, F. Как сообщается в пресс-релизе аэропорта, курительные павильоны находятся на улице вне аэровокзального комплекса на расстоянии более 15 м от входов в соответствии с законом.

Общество Общество Сибиряки увидят всплеск метеорного потока Геминиды 14 декабря Жители сибирских регионов уже могут наблюдать один из самых мощных метеорных потоков под названием Геминиды.