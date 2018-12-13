Общество

Навальный сообщил о перспективе нового ареста
Интерфакс
09:43

Оппозиционер Алексей Навальный в четверг сообщил, что его вызывают к судебному приставу для оформления административного протокола за неудаление из интернета порочащей информации.
Интерфакс09:43
с чего всё началось
Политика Алексея Навального вызвали к судебному приставу для составления трех протоколов из-за неисполнения решений судов в части требований удалить фильм «Он вам не Димон» и информацию о бизнесмене Сергее Михайлове, известном как Михась, сообщает
 политик в своем блоге.
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Общество

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Обновлено в 07:47
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Российский предприниматель и меценат узбекского происхождения, миллиардер, основатель USM Holdings. В марте 2012 года издание Bloomberg назвало Усманова самым богатым человеком России, оценив его состояние в 20 млрд долларов США. В октябре 2012 года он переместился на второе место, уступив Виктору Вексельбергу.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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