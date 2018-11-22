Политика

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
РБК
10:10

В 2001 году Брилев как раз закончил работу в Великобритании. С 1996 по 2001 год он был заведующим корреспондентским бюро "Вестей" в Лондоне. С тех пор он работал на ВГТРК, в 2008 году начал вести программу "Вести в субботу".
РБК10:10

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«Безработный так и не раскрыл, на что гуляет по Европам»: «Расследование» Навального про Брилева вызвало вопросы к автору

Царьград16:52

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева

РБК10:10

Навальный нашёл у Брилёва британское гражданство

News.ru09:57

СМИ: У известного телеведущего Сергея Брилева и его супруги нашли британское гражданство

Росбалт09:26

ФБК: Телеведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании

Эхо Москвы10:13

ФБК заявил о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

URA.Ru09:12

ФБК рассказал о британском гражданстве ведущего «России 1» Сергея Брилева

Дождь08:32
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Политика

Порошенко не назвал сроки вступления в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко назвал очень амбициозной и непростой задачей вступление страны в НАТО и не стал прогнозировать сроков.
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У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
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Дело Хашогги. Франция запретила въезд 18 гражданам Саудовской Аравии

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Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.
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Кто сменил Кучму на минских переговорах Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила 22 ноября в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
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Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам, кандидат исторических наук.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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