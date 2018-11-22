Политика

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
РБК
10:10

В 2001 году Брилев как раз закончил работу в Великобритании. С 1996 по 2001 год он был заведующим корреспондентским бюро "Вестей" в Лондоне. С тех пор он работал на ВГТРК, в 2008 году начал вести программу "Вести в субботу".
РБК10:10
с чего всё началось
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 на YouTube-канале используются фрагменты многих программ федерального телевидения, таких как «Время покажет», «Вести недели» и «Прямой эфир».
News.ru09:57

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Навального уличили в манипуляции данными о «британском подданстве» журналиста Брилева

Царьград13:03

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СМИ: У известного телеведущего Сергея Брилева и его супруги нашли британское гражданство

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ФБК: Телеведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании

Эхо Москвы10:13

ФБК заявил о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

URA.Ru09:12

ФБК рассказал о британском гражданстве ведущего «России 1» Сергея Брилева

Дождь08:32
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Порошенко не назвал сроки вступления Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде перед голосованием по изменениям в конституцию, касающимся евроинтеграции, заявил, что вступление Украины в НАТО значительно усилит альянс на восточном фланге.
Обновлено в 16:42
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МИД: Россия не намерена создавать военную базу в Азовском море

У России нет планов создавать в Азовском море военную базу, «милитаризация» российской стороной региона является придуманной «страшилкой», заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин.
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
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Сирийский военный погиб при обстреле боевиками провинции Хама

Обновлено в 16:28
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Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп разрешил военным на границе с Мексикой открывать огонь на поражение.
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Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи

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Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

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Саркози приехал в Москву и признался в дружеских чувствах к Путину

Бывший президент Франции Николя Саркози во время неожиданного визита в Москву признался в дружеских чувствах к Владимиру Путину и рассказал о возросшем престиже России в мире.
Обновлено в 16:32
Политика

ФСО отказалась комментировать появление военных вертолетов над Кремлем

Обновлено в 15:26
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НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
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Путин опередил Трампа в рейтинге доверия к мировым лидерам

Итальянский институт Милтона Фридмана опубликовал доклад, в котором эксперты проанализировали общественное мнение о мировых лидерах и представили рейтинг их поддержки.
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Рада назначила нового министра финансов Украины

Как отмечается, Маркарова была исполняющей обязанности министра финансов Украины с июня текущего года.
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Путин проведёт заседание Госсовета в Крыму 23 ноября

Президент России Владимир Путин 23 ноября в Ялте проведёт расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросам реализации майского указа.
Обновлено в 16:16
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Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам, кандидат исторических наук.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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