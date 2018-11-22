Политика

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
РБК
10:10

В 2001 году Брилев как раз закончил работу в Великобритании. С 1996 по 2001 год он был заведующим корреспондентским бюро "Вестей" в Лондоне. С тех пор он работал на ВГТРК, в 2008 году начал вести программу "Вести в субботу".
РБК10:10

Подробнее о событии

Навального уличили в манипуляции данными о «британском подданстве» журналиста Брилева

Царьград13:03

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева

РБК10:10

Навальный нашёл у Брилёва британское гражданство

News.ru09:57

СМИ: У известного телеведущего Сергея Брилева и его супруги нашли британское гражданство

Росбалт09:26

ФБК: Телеведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании

Эхо Москвы10:13

ФБК заявил о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

URA.Ru09:12

ФБК рассказал о британском гражданстве ведущего «России 1» Сергея Брилева

Дождь08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика

Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 14:01
Армия и оружие

Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

Обновлено в 13:58
Политика

Трамп разрешил военным стрелять на поражение на границе с Мексикой

Обновлено в 13:46
Политика

ФСО отказалась комментировать кадры с военными вертолетами над Кремлем

Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Российская армия заняла второе место в рейтинге сильнейших вооруженных сил в мире, опубликованном на портале Business Insider.
Обновлено в 14:02
Политика

ЕС призвал Сербию и Косово прекратить провокации

Представитель главы дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает Сербию и Косово прекратить провокационные действия.
Обновлено в 12:53
Политика

Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Ранее Германия запретила въезд в страну 18 подданным Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве Хашукджи.
Обновлено в 13:40
Политика

Марчук стал представителем Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-главу минобороны Евгения Марчука представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на странице в Facebook.
Обновлено в 13:57
Политика

Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры

Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 12:46
Политика

Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».
Обновлено в 13:37
Политика

Путин проведет совещание по развитию ВС РФ в технополисе «Эра»

Итоговое совещание по развитию Вооруженных сил РФ состоится в Анапе под руководством президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:08
Политика

Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю

Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.
Обновлено в 11:21
Политика

Песков допустил проведение большой пресс-конференции Путина 20 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение большой пресс-конференции главы государства Владимира Путина 20 декабря.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Обновлено в 13:13
Политика

Гройсман рассказал об амбициях Украины стать «газовой державой»

Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.
Обновлено в 13:15
ещё по теме
Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам, кандидат исторических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное