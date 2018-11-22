Политика

Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева
РБК
10:10

В 2001 году Брилев как раз закончил работу в Великобритании. С 1996 по 2001 год он был заведующим корреспондентским бюро "Вестей" в Лондоне. С тех пор он работал на ВГТРК, в 2008 году начал вести программу "Вести в субботу".
РБК10:10

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Навальный рассказал о британском подданстве ведущего «России» Брилева

РБК10:10

Навальный нашёл у Брилёва британское гражданство

News.ru09:57

СМИ: У известного телеведущего Сергея Брилева и его супруги нашли британское гражданство

Росбалт09:26

ФБК: Телеведущий Сергей Брилев является подданным Великобритании

Эхо Москвы10:13

ФБК заявил о британском гражданстве телеведущего Сергея Брилева

URA.Ru09:12

ФБК рассказал о британском гражданстве ведущего «России 1» Сергея Брилева

Дождь08:32

Замдиректора ВГТРК Сергей Брилев — подданный Великобритании

Новое время - The New Times08:23
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Политика

Рада приняла в I чтении изменения в конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Как отмечается, законопроект № 9037 был предложен президентом страны Петром Порошенко, он подразумевает внесение изменений в конституцию в части закрепления стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:01
Политика

Путин выразил соболезнования семье и коллегам Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким скончавшегося 21 ноября начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова.
Обновлено в 10:48
Политика

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено в 11:59
Политика

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с мигрантами

Президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией.
Обновлено в 12:00
Политика

Грызлов прокомментировал назначение Киевом представителя по Донбассу

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов выразил надежду, что назначение Евгения Марчука новым главой украинской делегации на переговорах по Донбассу «придаст новый импульс работе».
Обновлено в 11:53
Политика

В ФСО не стали комментировать кадры взлёта двух вертолётов из Кремля

В Федеральной службе охраны не стали комментировать кадры, опубликованные в сети, на которых запечатлены два вылетающих с территории Кремля военных вертолёта.
Обновлено в 11:53
Политика

Франция ввела санкции против 18 саудовцев в связи с делом Хашукджи

Франция приняла решение запретить въезд 18 гражданам Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие

Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, сообщает Business Insider.
Обновлено в 11:56
Политика

Sky: после Brexit между Великобританией и ЕС появятся торговые барьеры

Торговые барьеры, отсутствующие в настоящее время, появятся при движении товаров и услуг между Великобританией и ЕС после выхода страны из состава сообщества (Brexit).
Обновлено в 11:53
Политика

Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю

Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие

Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Обновлено в 10:45
Политика

Новую ракету «Союз-5» предложили переименовать в «Иртыш»

Обновлено в 11:58
Политика

В Финляндии призвали не выносить вопрос сбоя GPS на высокий уровень

Глава комитета финского парламента по иностранным делам Матти Ванханен заявил, что при расследования сбоя GPS во время военных учений Trident Juncture следует ограничиваться обсуждением по дипломатическим каналам, передает ТАСС.
Обновлено в 11:46
Политика

Гройсман рассказал об амбициях Украины стать «газовой державой»

Украина в ближайшие шесть лет планирует начать покрывать свои потребности в природном газе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit.
Обновлено в 12:03
Политика

«Газпром» определился с маршрутом «Турецкого потока»

Обновлено в 11:33
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Брилёв Сергей Борисович
Российский журналист
Российский журналист и телеведущий, общественный деятель. Руководитель и ведущий программы «Вести в субботу», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, соучредитель и президент «Института Беринга-Беллинсгаузена», член Академии Российского телевидения, заместитель директора ГТК Телеканал «Россия» по специальным информационным проектам, кандидат исторических наук.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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