Происшествия
Навальный подал заявление в СК об отравлении в спецприемникеFreeNews-Volga 12:34
Оппозиционер Алексей Навальный подал заявление в Зюзинский МРСО ГСУ СК России по Москве о своем отравлении в спецприемнике, сообщил сегодня, 1 августа, адвокат Вадим Кобзев в Twitter.
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с чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на то, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает 30 суток за организацию несогласованной акции, написал его адвокат Вадим Кобзев в Twitter.Коммерсантъ11:52
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