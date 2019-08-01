с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный подал заявление в Зюзинский МРСО ГСУ СК России по Москве о своем отравлении в спецприемнике, сообщил сегодня, 1 августа, адвокат Вадим Кобзев в Twitter.

Навальный подал заявление в СК об отравлении в спецприемнике

Теннис Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне Даниил Медведев преодолел третий круг турнира в Вашингтоне (США). Россиянин обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в двух партиях.

Технологии «Яндекс.Карты» начали показывать поэтажные схемы зданий Команда разработчиков «Яндекс.Карт» объявила об очередном расширении возможностей картографической службы и включении в состав сервиса поэтажных схем зданий.

Игры «Ростелеком» запустил цифровой магазин игр По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.

Политика Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3 Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.

Футбол Малком прилетел в Санкт-Петербург Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.

Политика Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири "Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.

Общество Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Политика Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.

Футбол Защитник «Милана» Джало перешел в «Лилль» «Лилль» подписал защитника «Милана» Тиагу Джало. Соглашение 19-летнего португальца с новым клубом рассчитано до 2024 года.

Технологии Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).

Политика Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.

Происшествия Генпрокуратура требует завести дело против экс-главы Клинского района Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-главы Клинского района Московской области Александра Постриганя.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Армия и оружие «Джинн уже выпущен из бутылки…» Грядёт революция роботов-убийц, утверждает немецкая газета "Ди Вельт" в статье "Боевой робот не знает жалости" (30 июля с.г.).

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Поклонники пары радовались за звезд, а режиссер решил окончательно расставить все точки над i. На своей странице Богомолов опубликовал видео, на котором запечатлена Ксения, волосы телеведущей развевает ветер, а сама она кокетливо позирует перед камерой.

Здоровье Жители Московской области стали меньше ждать приема у врачей В несколько раз удалось сократить время ожидания приема у медицинских специалистов после запуска Центра управления регионом в Подмосковье, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Политика Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактников 5 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Политика Порошенко заявил, что он автор Минских соглашений Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам "Украинской правды", что именно он является автором Минских соглашений, а помогала ему в этом канцлер Германии Ангела Меркель.

Авто Представлены изображения обновленного УАЗ 469 УАЗ продлил его жизнь еще на 3 года, оформив новый сертификат на модель, а 1 марта стартовали продажи обновленной версии отечественного внедорожника.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Культура Бывший глава немецкого банка зазвездился на YouTube Бывший главный исполнительный директор немецкого банка Sparkasse Leverkusen, 65-летний Манфред Херпольшеймер решил стать YouTube-блогером, пишет Bloomberg.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.