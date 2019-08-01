с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

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Хоккей Овечкин прокомментировал скандальное интервью Панарина Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин высказал свое мнение об интервью нападающего "Рейнджерс" Артемия Пананрина.

Шоу-бизнес Анита Цой отменила концерты после травмы Певица Анита Цой отменила концерты из-за травмы ноги на фестивале в Баку, где она споткнулась на красной ковровой дорожке, об этом сообщила сама артистка в соцсетях.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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Футбол Бейли может продолжить карьеру в «Баварии» Нападающий "Байера" и сборной Ямайки Леон Бейли может перейти в стан немецкой "Баварии", сообщает Transfermarkt.

Политика Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.

Политика В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

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Армия и оружие Пожары в Сибири могут потушить за 5 дней По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, ликвидация пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока произойдет в течении ближайших пяти дней.

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Футбол «Арсенал» объявил о трансфере Пепе Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.