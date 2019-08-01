Происшествия
Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемникеИнтерфакс 11:58
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.
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с чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на то, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает 30 суток за организацию несогласованной акции, написал его адвокат Вадим Кобзев в Twitter.Коммерсантъ11:52
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Диетолог назвала максимально допустимую порцию арбуза для человека
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Авиакомпания S7 из-за пожаров вернула название «Сибирь»
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Новые инкубаторы в перинатальном центре Крыма помогли спасти уже 20 детей
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СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
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По сообщению пресс-службы Министерства обороны России, ликвидация пожаров в лесах Сибири и Дальнего Востока произойдет в течении ближайших пяти дней.
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Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
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