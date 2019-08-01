с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

Политика Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.

Политика Сергей Рябков: шаги США по слому ДРСМД сыграют против Вашингтона 2 августа истекает срок действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Происшествия Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Общество В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки Впервые идею о запрете бурок в общественных местах в Нидерландах высказал лидер крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в 2005 году.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Финансы Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Игры В десятом сезоне игроки Fortnite будут путешествовать во времени Разработчики из Epic Games официально анонсировали десятый сезон многопользовательского шутера Fortnite.

Общество Число невыездных россиян увеличилось почти на 1 млн с начала 2019 года Отмечается, что на начало года оказавшихся в стоп-листе на границе из-за долгов жителей России было 2,6 млн человек, а, по состоянию на 1 июля, таких людей стало 3,58 млн человек.

Армия и оружие МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.

Футбол Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Экономика Российские миллиардеры с начала года заработали более 36 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первые семь месяцев 2019 года увеличилось на 36,324 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Гаджеты Samsung выпускает смартфон Galaxy Active повышенной прочности Samsung собирается выпустить новый смартфон Galaxy Active с корпусом повышенной прочности.

Космос Космический грузовик «Прогресс МС-12» отправился к МКС Космический грузовик доставит на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа.

Армия и оружие Шаманов рассказал о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ По словам главы думского комитета по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова, в воздушно-десантных войсках планируется сформировать пять новых танковых батальонов.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.