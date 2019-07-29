Происшествия

Навальный опубликовал фото после отравленияМосковский Комсомолец 12:43

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Оппозиционер Алексей Навальный показал свою фотографию после приступа острой аллергической реакции. Снимок и комментарии появились на его официальном сайте. Навальный рассказал, что никогда не имел аллергии на еду, пыльцу или что-то другое.
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