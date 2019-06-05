Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценамКоммерсантъ 12:50

с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил видеоролик, в котором заявил, что сотрудники мэрии Москвы занимают половину углового дома на Садовнической набережной, построенного для льготников. Как утверждает политик, чиновники купили квартиры по заниженным ценам.

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Энергетика Стоимость нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с января Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на торгах на Лондонской бирже по состоянию на 19.03 мск снизилась на 3,38% до $59,94 за баррель.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.

Происшествия Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера Пиар-директор продюсера группы "На-На" Бари Алибасова опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что тот якобы скончался.

Политика Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.

Общество Блогеру BadComedian собрались предложить мировое соглашение Представители кинокомпании KD Studios (ранее называлась Kinodanz) готовы к встрече с видеоблогером Евгением Баженовым (BadComedian) для обсуждения условий мирового соглашения, сообщил продюсер кинокомпании Евгений Мелентьев.

Политика Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины Сухогруз MELITA под российским флагом вошел в территориальные воды Украины из-за шторма, сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Происшествия Задержан начальник колонии Копейска 5 июня сотрудники ФСБ задержали за взятку начальника колонии № 15 Копейска Владимира Ульянова.

Происшествия В работе Mail.ru произошел сбой Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

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Общество ВШЭ расформирует департамент политологии Высшая школа экономики (ВШЭ) объединит департамент политической науки и департамент государственного и муниципального управления.

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Наука К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Общество Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).

Футбол Португалия — Швейцария 3:1 Финальный турнир футбольной Лиги наций пройдёт в Португалии с 5 по 9 июня.

Происшествия На Украине уволили полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка Двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, уволили со службы.

Теннис Четвертьфиналы на «Ролан Гаррос» отложены из-за дождя В 15:00 по московскому времени должны были начаться два матча 1/4 финала в женском одиночном разряде: Симона Халеп - Аманда Анисимова и Мэдисон Киз - Эшли Барти.

Общество Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.

Авто BMW обнародовала рублевые цены на новую M8 Компания BMW озвучила рублевые цены «заряженных» купе и кабриолетов M8 нового поколения.

Политика Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика Зеленского обвинили в плагиате Порошенко Пресс-секретарь экс-лидера Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко обвинил украинского президента Владимира Зеленского в плагиате.

Общество Московские власти скрыли доходы Никиты Михалкова. В 2017 году он заработал полмиллиарда рублей В 2018 году из налоговой декларации стало известно, что Михалков заработал за 2017 год более 529 миллионов рублей — это почти по 1,45 миллиона рублей в день.