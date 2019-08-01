с чего всё началось

Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом.

Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемнике

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Футбол Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы Футболисты бакинского «Нефтчи» обыграли тульский «Арсенал» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Политика Порошенко заявил о совместном с Меркель написании Минских соглашений Бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с изданием «Украинская правда» заявил, что «лично сел и писал текст Минских соглашений» вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Политика СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.

Здоровье Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание "Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Политика ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.

Политика Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая "Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу в России Ранее Президент РФ Владимир Путин распорядился освобождать от уплаты налогов физлиц во время ипотечных каникул.

Кино В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов» На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Футбол Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре» На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».

Политика Гибель пчел затронула 30 российских регионов Как сказали в Российском союзе пчеловодов, в среднем там погибли от 5 до 30% пчелосемей. Точную оценку ущерба там еще не произвели.

Экономика Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.