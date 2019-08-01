Происшествия

Навальный написал заявление в СК о своем отравлении в спецприемникеBFM.ru 12:20

Оппозиционер Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет о преступлении в связи с отравлением в спецприемнике, где он находится под административным арестом.
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с чего всё началось
Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Следственный комитет России (СКР) с жалобой на то, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает 30 суток за организацию несогласованной акции, написал его адвокат Вадим Кобзев в Twitter
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