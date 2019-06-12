Происшествия
Алексей Навальный задержан в МосквеВести.Ru 06:22
Блогер и оппозиционер Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова в районе "Центрального рынка" на Рождественском бульваре, передает "Интерфакс". Перед этим полиция уже задержала пять человек.
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В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Депутат Верховной рады Андрей Геращенко заявил, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Политика
Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле
Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Политика
Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter
В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале
Обновлено в 09:16
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Наука
Аутизм у младенцев научились определять ученые
Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Политика
Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции
Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу
С 12 июня в России вступают в силу новые правила выезда детей за рубеж.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия
Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Зеленский отменил указы Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраину Горловки
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).
Обновлено в 11:07
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено в 09:10
Политика
Парубий подписал закон об импичменте президента
Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика
Зеленский дал пост гражданину Литвы
Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
Обновлено в 09:32
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Гаджеты
Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено вчера в 07:07
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Космос
Гигантский метеорит, запущенный с Нибиру, упал в районе японской Фукусимы – уфологи заявляют о начале уничтожения Земли
Уфологи заявляют о том, что в среду, 12 июня, гигантский метеорит, вероятно, по их мнению, заброшенный на Землю инопланетянами с Нибиру, упал на Японию, в опасной близости от Фукусимы, где находится АЭС.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч
Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Власти США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33