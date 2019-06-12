Происшествия

Алексей Навальный задержан в МосквеВести.Ru 06:22

Блогер и оппозиционер Алексей Навальный задержан на несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова в районе "Центрального рынка" на Рождественском бульваре, передает "Интерфакс". Перед этим полиция уже задержала пять человек.
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Навальный задержан на несогласованной акции в Москве

Московский Комсомолец07:44

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Ведомости06:01

Алексей Навальный задержан в Москве

Вести.Ru06:22

Навального задержали на несанкционированной акции в Москве

ТАСС06:21

Навального задержали на акции в центре Москвы

РБК06:09

Навального задержали на акции в центре Москвы

Газета.Ru06:41

Навального задержали в центре Москвы

News.ru06:09
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Общество

На вручение наград в Кремль пришла девушка в футболке «Я/Мы Иван Голунов»

Обновлено в 10:46
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Депутат Верховной рады Андрей Геращенко заявил, что украинцы занимаются телефонным терроризмом в России.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Вратарь сборной России Лунев устроил пьяный скандал в аэропорту

Обновлено в 10:58
Политика

Путину рассказали о ходе раскопок в Московском Кремле

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о ходе археологических раскопок в Кремле.
Обновлено в 09:58
Политика

Неизвестные взломали аккаунт Дмитрия Медведева в Twitter

В пресс-службе правительства России объяснили странные сообщения, появившиеся 12 июня в Twitter премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Двое детей подожгли венки у Вечного огня на Урале

Обновлено в 09:16
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Наука

Аутизм у младенцев научились определять ученые

Уточняется, что способность привлекать внимание к себе, а также отклик на призыв, точно определяет возможные проблемы, которые могут свидетельствовать об аутизме.
Обновлено 10 июня в 16:10
Политика

Задержанных участников схода в Кизляре обвинили в неподчинении полиции

Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.
Обновлено вчера в 16:03
Общество

В России вступают в силу новые правила выезда детей за границу

С 12 июня в России вступают в силу новые правила выезда детей за рубеж.
Обновлено вчера в 02:03
Происшествия

Знаменитая киберспортсменка погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраину Горловки

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Ивана Приходько, прямым попаданием частично разрушен дом в посёлке Зайцево (окраина города Горловка).
Обновлено в 11:07
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Политика

Парубий подписал закон об импичменте президента

Сегодня подписал закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины», — цитирует спикера Рады ТАСС.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
Обновлено в 09:21
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Политика

Зеленский дал пост гражданину Литвы

Отмечается, что Айварас Абромавичус является гражданином Литвы. Информация была опубликована на официальном сайте президента.
Обновлено в 09:32
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Политика

Участников незаконного митинга в Москве сравнили с предателями родины

Обновлено в 10:47
Гаджеты

Huawei выпустила первый миллион смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено вчера в 07:07
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не имеет права увольнять его

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что глава государства Владимир Зеленский не имел права вносить в Верховную раду представление на его увольнение.
Обновлено в 09:44
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии с тремя канадскими спутниками RADARSAT Constellation, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Обновлено в 10:39
Экономика

Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю

«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено вчера в 07:16
Космос

Гигантский метеорит, запущенный с Нибиру, упал в районе японской Фукусимы – уфологи заявляют о начале уничтожения Земли

Уфологи заявляют о том, что в среду, 12 июня, гигантский метеорит, вероятно, по их мнению, заброшенный на Землю инопланетянами с Нибиру, упал на Японию, в опасной близости от Фукусимы, где находится АЭС.
Обновлено в 10:32
Происшествия

В Самарской области загорелся лес у железнодорожной станции Курумоч

Лес загорелся на площади 5 гектаров возле железнодорожной станции Курумоч в Самарской области, на место ЧП направлен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:59
Политика

США расширили санкции в отношении Ирана

Власти США расширили санкции в отношении Ирана. Об этом 12 июня сообщается на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности

Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 10:33
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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