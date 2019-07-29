Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемникИнтерфакс 07:28

Оппозиционера Алексея Навального выписали из 64-й горбольницы Москвы, куда он был госпитализирован накануне из спецприемника с диагнозом "аллергическая реакция". Врач Навального Анастасия Васильева заявила журналистам, что его увезли назад в спецприемник.
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Алексея Навального выписали из больницы. Видео

Дождь09:46

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Интерфакс07:28

Навального выписали из больницы

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Алексея Навального выписали из больницы

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Навального отправили из больницы обратно в спецприемник

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Алексея Навального выписали из больницы и увезли обратно в спецприемник, несмотря на возражения лечащего врача

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Навального выписали из больницы. Лечащий врач была против

Фонтанка.Ру07:28
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