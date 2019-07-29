Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемникИнтерфакс 07:28
Оппозиционера Алексея Навального выписали из 64-й горбольницы Москвы, куда он был госпитализирован накануне из спецприемника с диагнозом "аллергическая реакция". Врач Навального Анастасия Васильева заявила журналистам, что его увезли назад в спецприемник.
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