Происшествия

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемникИнтерфакс 07:28

Оппозиционера Алексея Навального выписали из 64-й горбольницы Москвы, куда он был госпитализирован накануне из спецприемника с диагнозом "аллергическая реакция". Врач Навального Анастасия Васильева заявила журналистам, что его увезли назад в спецприемник.
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Навального выписали из больницы

RT на русском07:54

Алексея Навального выписали из больницы. Видео

Дождь09:46

Навального отправили из больницы обратно в спецприемник

РБК07:02

Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник

Интерфакс07:28

В больнице сообщили, что Навального выписали

РИА Новости07:22

Навального выписали из больницы

ТАСС07:33

Алексея Навального выписали из больницы и увезли обратно в спецприемник, несмотря на возражения лечащего врача

Эхо Москвы11:07
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