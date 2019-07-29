Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемникИнтерфакс 07:28
Оппозиционера Алексея Навального выписали из 64-й горбольницы Москвы, куда он был госпитализирован накануне из спецприемника с диагнозом "аллергическая реакция". Врач Навального Анастасия Васильева заявила журналистам, что его увезли назад в спецприемник.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
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В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
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