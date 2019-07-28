Происшествия
Навальный госпитализирован из СИЗОРосбалт 06:52
Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с острой аллергией в московскую клиническую больницу № 64. Политик был доставлен в больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с ОБСЕ готовят изменения по украинским законам, связанным с политикой в отношении национального языка, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер, раскритиковав при этом Киев за дискриминационный подход в этом вопросе.
Обновлено в 21:30
Происшествия
Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии
Обновлено в 21:34
Театры
Спектакли театра «Сфера» показывают онлайн
Обновлено в 09:23
Происшествия
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Осужден полковник ФСБ из управления президента
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Кургузкин возглавил администрацию Читинского района
По словам одного из собеседников, утром Кургузкина познакомили с коллективом администрации в статусе исполняющего обязанности главы района.
Обновлено в 21:39
Происшествия
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы
Обновлено в 14:57
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Экономика
Фармритейлеры теряют покупателей
Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
Обновлено в 12:29
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено в 07:05
Кино
Мишка, брутализм и эротика: что оставила после себя Олимпиада-80
Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
Обновлено в 17:05
Общество
В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов
Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о сжигании мусора и обломков домов, пострадавших в результате паводка в Приангарье, может нарушить законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура Иркутской области.
Обновлено в 23:10
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено в 20:49
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Ранее сообщалось, что Украина готовится к "вторжению" России.
Обновлено в 13:43
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено в 18:47
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области попал в аварию
Как выяснилось впоследствии, за рулём "Lexus" находился бывший заместитель губернатора Челябинской области и директор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Обновлено в 23:00
Шоу-бизнес
Глюкоза сняла обручальное кольцо после слухов о разводе
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, появилась на музыкальном фестивале «Жара» в Баку без обручального кольца.
Обновлено в 10:57
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено в 20:53
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено в 20:47
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено в 19:53
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 29 июля по 2 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Отношения пока еще сложные, но уже можно найти выход из ситуации.
Обновлено в 20:51
Наука
Полигон для Hyperloop построят в Саудовской Аравии
Правительство Саудовской Аравии подписало соглашение с компанией Virgin Hyperloop One, контракт предусматривает строительство 35-километрового тестового тоннеля для реализации первого этапа футуристической транспортной концепции.
Обновлено в 14:10
Космос
Коммерческая ракета «МОМО-4» упала в море в Японии после запуска
Обновлено вчера в 10:08
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19