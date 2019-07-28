Происшествия

Навальный госпитализирован из СИЗОРосбалт 06:52

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с острой аллергией в московскую клиническую больницу № 64. Политик был доставлен в больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции.
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Навальный опух

Lenta.ru08:14

СМИ сообщили о госпитализации Алексея Навального

Znak.com05:21

Навального доставили в больницу

РИА Новости06:36

Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Интерфакс06:16

Член ОНК предположил, что ухудшение самочувствия Навального в спецприемнике может быть связано с табачным дымом

Эхо Москвы12:12

Навального госпитализировали из спецприемника

РЕН ТВ05:23

Навального увезли из спецприемника в больницу

РБК06:36
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В Приангарье запретили сжигать обломки пострадавших при паводке домов

Решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций о сжигании мусора и обломков домов, пострадавших в результате паводка в Приангарье, может нарушить законодательство об охране атмосферного воздуха, сообщает прокуратура Иркутской области.
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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