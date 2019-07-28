Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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Навальный опух

Lenta.ru08:14

Навального увезли из спецприемника в больницу

РБК06:36

Навального госпитализировали из спецприемника

РЕН ТВ05:23

Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Интерфакс06:16

Навального доставили из спецприемника в больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция»

Новая газета05:37

Навального доставили в больницу

РИА Новости06:36

Глава штаб Навального Леонид Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся политик

Эхо Москвы09:33
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 11:13, Вашингтон
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

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Обновлено в 08:46
Происшествия

На газопроводе в Коми произошёл пожар

«28 июля в 14:00 на 338-м километре магистрального газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2 (ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Ухта») в 40 км от компрессорной станции «Вуктыльская» произошёл разрыв трубы диаметром 1 400 мм с последующим возгоранием газа», — приводит РИА Новости сообщение Минэнерго.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве

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Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингу

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Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 15:13
Спорт

Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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«Луч» обыграл «Шинник», «СКА-Хабаровск» нанес поражение «Факелу»

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Политика

По делу о митингах в Тбилиси задержали экс-министра обороны Грузии

По делу об июньских митингах и беспорядках в Тбилиси задержан бывший министр обороны Грузии, основатель и лидер движения «Победившая Грузия» Ираклий Окруашвили.
Обновлено 25 июля в 17:52
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
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Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с её двоюродным братом

Юморист Максим Галкин, отдыхающий вместе с семьёй в латвийской Юрмале, опубликовал трогательное фото, на котором его пятилетняя дочка Лиза поздравляет двоюродного брата с днём рождения.
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Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
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Патриарх Кирилл начал литургию в честь Дня крещения Руси

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Эксперты перечислили полезные свойства огурцов.
Обновлено в 03:16
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В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией

В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено в 07:43
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Обновлено в 08:43
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
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Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
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Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри

Впервые появление Т-90 в Сирии было зафиксировано в конце ноября 2015 года в провинции Алеппо.
Обновлено вчера в 10:32
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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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