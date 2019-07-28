Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Происшествия В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.

Энергетика Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Как сообщает РИА Новости, лидером рейтинга стал Люксембург.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Общество Москвичей ждет температурный антирекорд В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".

Общество СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Политика ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Происшествия В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Футбол Анчелотти: «Не разочарован тем, что „Наполи“ проиграл борьбу за Пепе» Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признал, что клуб проиграл борьбу «Арсеналу» за форварда «Лилля» Николя Пепе, но заявил, что не разочарован этим.

Общество Украинские электрички ужаснули пользователей Сети В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин.

Политика Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».

Футбол Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.

Армия и оружие Составлен ТОП-5 военных грузовиков Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.

Футбол ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.

Экономика Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.

Происшествия Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».