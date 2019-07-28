Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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Происшествия
В Госдуме предложили альтернативное наказание за оставление места ДТП
Действующим законодательством предусмотрены только лишение прав и арест на 15 суток.
Обновлено в 17:19
Энергетика
Составлен рейтинг стран Европы по доступности бензина
Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина для населения. Как сообщает РИА Новости, лидером рейтинга стал Люксембург.
Обновлено в 18:57
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Общество
Москвичей ждет температурный антирекорд
В Москве температура к середине недели может опуститься ниже +5°C. Об этом сообщают "Метеовести".
Обновлено в 19:54
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Общество
СМИ: Японская авиакомпания ANA с 2020 года начнет полеты во Владивосток
Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Спасатели эвакуировали из подтопленных районов Иркутской области более 1 тыс. человек
Обновлено в 21:28
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса в «Атлетико» из-за 3:7
Обновлено в 17:53
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 10:55
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:33
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
В Кузбассе нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка
Трехлетний ребенок, пропавший в кузбасском лесу при сборе грибов, найден живым, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Обновлено в 11:30
Футбол
Анчелотти: «Не разочарован тем, что „Наполи“ проиграл борьбу за Пепе»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признал, что клуб проиграл борьбу «Арсеналу» за форварда «Лилля» Николя Пепе, но заявил, что не разочарован этим.
Обновлено в 20:25
Общество
Украинские электрички ужаснули пользователей Сети
В социальных сетях поразились плачевному состоянию украинских электричек, которые следуют по направлению Киев – Казатин.
Обновлено в 06:32
Политика
Соратник Зеленского заявил, что идея переименования России неадекватна
Избранный депутат украинской Рады от партии сторонников Зеленского «Слуга народа» Максим Бужанский подверг критике идею переименования России в «Московию» и назвал единственным итогом Майдана «легализацию нацизма».
Обновлено в 21:49
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек
Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником ПСВ Хендриксом
Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает Corriere dello Sport.
Обновлено в 17:53
Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о допэмиссии банка «Восточный» по просьбе Банка России
Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 копейка за акцию.
Обновлено в 21:41
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Общество
В работе стивидоров в Находке выявили ряд нарушений
Ряд нарушений со стороны стивидоров Находки, где местные жители жалуются на угольную пыль, выявлены в ходе визита туда заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачева и главы Приморья Олега Кожемяко, сообщает администрация региона.
Обновлено в 20:24