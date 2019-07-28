Происшествия
Навального госпитализировали из СИЗОLife.ru 08:31
Блогера Алексея Навального экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение состояния здоровья. Его доставили в 64-ю городскую больницу с подозрением на острую аллергическую реакцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче чемпионата России по футболу
ЦСКА обыграл "Локомотив" со счетом 1:0 в московском дерби в рамках третьего тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:04
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено в 11:08
Происшествия
ФБР назначило вознаграждение за «розовую бандитку»
Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
Обновлено в 13:26
Наука
Ученые нашли источник «материнского инстинкта»
Клетки — рецепторы окситоцина (OXTR-Venus), как видно, в большом количестве содержатся в мозге самок (верхний ряд), при этом у самцов они отсутствуют (нижний ряд) «Думаю, наше открытие может быть универсальным для всех млекопитающих, проявляющих материнский инстинкт, включая людей», — подчеркнул Теруяма.
Обновлено 26 июля в 11:45
Происшествия
На Аляске проводят расследование в связи с гибелью режиссера Никоновой
Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Здоровье
В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи
Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Московская полиция объявила о завершении разбирательств в отношении задержанных на вчерашней акции в Москве
В отношении всех, кто был задержан в ходе акции протеста в центре Москвы, составлены «необходимые документы».
Обновлено в 11:07
Политика
Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина
Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
Обновлено в 13:38
Авто
Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе
В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие
С-400 под ударом? СМИ рассказали о «выключателе» лучших систем ПВО в мире
Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
Обновлено в 09:20
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе
Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Николай Должанский с женой ждут ребенка
Обновлено в 14:00
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Политика
В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией
Обновлено в 12:55
Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными
От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.
Обновлено в 05:07
Космос
Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»
Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
ВСУ усиливают подавление сигнала беспилотников ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинское командование поручило подразделениям радиоэлектронной борьбы усилить противодействие полетам беспилотников миссии ОБСЕ вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли мертвым в Петербурге
Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Происшествия
У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников
Обновлено в 13:16
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч за Суперкубок Украины
Комментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч за Суперкубок Украины «Динамо» (Киев) — «Шахтёр».
Обновлено в 11:15
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье
Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Обновлено в 11:08
Футбол
«Ростов» на выезде победил «Арсенал»
Обновлено в 11:45