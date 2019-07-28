Происшествия

Навального госпитализировали из СИЗОLife.ru 08:31

Блогера Алексея Навального экстренно госпитализировали после жалоб на ухудшение состояния здоровья. Его доставили в 64-ю городскую больницу с подозрением на острую аллергическую реакцию. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.
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Глава штаб Навального Леонид Волков жаловался на схожие симптомы аллергии, с которыми сейчас столкнулся политик

Эхо Москвы09:33

Навального увезли из спецприемника в больницу

РБК06:36

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РИА Новости06:36

Навальный попал в больницу из-за острой аллергии

Интерфакс06:16

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Новая газета05:37

Навального госпитализировали из спецприемника

РЕН ТВ05:23

Навальный опух

Lenta.ru08:14
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
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Федеральное бюро расследований США назначило вознаграждение в $10 тыс. за информацию о грабительнице банков, действующей на восточном побережье.
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Происшествия

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Правоохранительные органы штата Аляска проводят расследование в связи с гибелью гражданки Белоруссии, режиссера Вероники Никоновой.
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В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
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Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
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Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью

Россияне, которые должны были вылететь из Санкт-Петербурга в Анталью, рассказали о череде невезений, которая преследовала их до конца маршрута.
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Брат Меган Маркл попросил Елизавету II о помощи

Сводный брат Меган Маркл Томас Маркл-младший публично обратился к королеве Великобритании и попросил ее о помощи.
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Московская полиция объявила о завершении разбирательств в отношении задержанных на вчерашней акции в Москве

В отношении всех, кто был задержан в ходе акции протеста в центре Москвы, составлены «необходимые документы».
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Политика

Китайский журналист назвал Сахалин большой потерей для Пекина

Китайский журналист портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.
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Авто

Первый серийный гиперкар SSC Tuatara представят в августе

В августе 2019 года на автомобильной неделе в Монтерее ключи от первого серийного автомобиля SSC Tuatara будут переданы счастливому владельцу.
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Армия и оружие

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Информационное издание «Правда-ТВ», сообщает о том, что российские системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться под ударом американских ракет.
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Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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Футбол

Дзюба: Аршавин не разбирается в футболе

Форвард «Зенита» Артём Дзюба попросил перестать доверять бывшему игроку сине-бело-голубых и сборной России Андрею Аршавину выбор лучших игроков матчей Российской Премьер-Лиги.
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Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

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В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

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Наука

Работа человека деформирует или восполняет мозг

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными

От процесса пострадает вся южная часть Украины, которая тоже может оказаться полностью под водой.
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Радиотелескоп в Крыму планируют использовать в проекте «Миллиметрон»

Ученые планируют задействовать радиотелескоп, установленный в Крыму в курортном городе Евпатория, в новом проекте «Миллиметрон».
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Украинское командование поручило подразделениям радиоэлектронной борьбы усилить противодействие полетам беспилотников миссии ОБСЕ вблизи линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в воскресенье журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
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Один из первых чемпионов РФ по кикбоксингу Сергей Карпенко найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:22
Происшествия

У найденной в чемодане блогерши обнаружили завистников

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Обновлено в 11:15
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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СК начал проверку после гибели гонщика на соревновании в Подмосковье

Следственный комитет РФ начал проверку из-за гибели гонщика, который не справился с управлением на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает ГСУ СК по Московской области.
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«Ростов» на выезде победил «Арсенал»

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Алексей Навальный
Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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