Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Общество
В Байкальске из-за паводка обрушился мост
Мэр города Василий Темгеневский рассказал ТАСС, что мост на реке Солзан обрушился из-за паводка.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Пожар произошел на газопроводе в Коми
На газопроводе в Коми произошел разрыв трубы с последующим возгоранием газа, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:26
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:57
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Футбол
Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро
Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.
Обновлено в 07:48
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика
Прокуратура США требует $100 миллионов от россиянина Винника и BTC-e
Американская прокуратура подала иск против россиянина Александра Винника и биржи криптовалют BTC-e для того, чтобы потребовать 100 млн долларов.
Обновлено 26 июля в 23:05
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Происшествия
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии
Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Обновлено в 07:19
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено 26 июля в 03:33
Общество
Московские многодетные семьи получат новые налоговые льготы
Обновлено в 07:34
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Политика
Партия Зеленского планирует разделить Украину на префектуры
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», получившая большинство мест в Верховной раде, собирается изменить административное устройство страны и ввести институт префектов.
Обновлено в 08:18
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38
Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
Обновлено вчера в 11:53