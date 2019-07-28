Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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Происшествия
В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
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Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
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В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
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Новое правительство Британии усилило подготовку к Brexit без сделки
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Запуск Crew Dragon с экипажем к МКС отложен
Испытательный полет американского корабля Crew Dragon с экипажем на МКС был отложен.
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Празднование Дня ВМФ стартовало парадом во Владивостоке
В России стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ.
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Японская авиакомпания оценила главный аэропорт Камчатки
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В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
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Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
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«Король лев» возглавил российский прокат в выходные
Американский анимационный фильм «Король лев» возглавил российский прокат в выходные, собрав более 513,5 миллиона рублей.
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