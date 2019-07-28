Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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