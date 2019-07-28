Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Политика Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Армия и оружие Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.

Технологии Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.

Политика Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.

Политика Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в Донбассе Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Общество Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

Единоборства Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Энергетика Азербайджан постепенно увеличивает добычу газа Согласно информации, в первой половине 2019 года в Азербайджане добыто 17,3 млрд. кубометров газа, в аналогичный период прошлого года этот показатель составлял около 15,4 млрд. кубометров.

Футбол Ройс во второй раз признан футболистом года в Германии Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс признан лучшим футболистом 2019 года в Германии.

Спорт Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Происшествия Популярный видеоблогер погиб в Петербурге В Санкт-Петербурге погиб популярный белорусский видеоблогер Road to film.

Происшествия Экс-чемпиона России по кикбоксингу нашли застреленным Бывший чемпион России по кикбоксингу Сергей Карпенко найден застреленным, сообщает "РЕН ТВ".

Политика Безопасность Boeing 737 MAX никто не проверил Ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.

Футбол Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум Главный тренер "Спартака" Олег Кононов уже в ближайшее время может уйти в отставку.

Происшествия Сотрудница почты умерла на рабочем месте в Московском районе Возможно, причиной приступа стала жара. Сотрудница почты умерла на рабочем месте в Московском районе.