Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницуRT на русском 07:14

Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении. «Он находится в терапевтическом отделении», — сказал собеседник агентства.
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РБК06:36

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Новая газета05:37

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Lenta.ru05:34

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РЕН ТВ05:23

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РИА Новости06:36
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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