Хорошевский суд Москвы отправил под арест на десять суток оппозиционера Алексея Навального за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент Business FM.

Навального арестовали на десять суток за акцию в поддержку Голунова

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