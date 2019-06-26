Происшествия

Навального арестовали на десять суток за акцию в поддержку ГолуноваBFM.ru 12:29

Хорошевский суд Москвы отправил под арест на десять суток оппозиционера Алексея Навального за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент Business FM.
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