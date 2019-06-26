Происшествия
Навального арестовали на десять суток за акцию в поддержку ГолуноваBFM.ru 12:29
Хорошевский суд Москвы отправил под арест на десять суток оппозиционера Алексея Навального за участие в акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент Business FM.
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Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.
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GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
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GAC GS8 сертифицирован для российского рынка
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Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии
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Происшествия
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Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Происшествия
Во Владивостоке собаки насмерть загрызли сторожа
Обновлено в 06:12
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Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
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Следствие по делу задержанных под Крымом украинских моряков завершено
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с освобождением украинских моряков нужно решать "в рабочем режиме", после того, как будет вынесен приговор суда.
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На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
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Происшествия
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ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
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Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
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В Иркутской области выросло число жертв наводнения
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Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
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Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
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Политика
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
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