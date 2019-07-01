Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в МосквеРБК 13:11

Хорошевский суд Москвы арестовал на десять суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера в своем Twitter.
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с чего всё началось
Хорошевский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток за нарушение правил участия в несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшем 12 июня, сообщил в Twitter
 сам оппозиционер.
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