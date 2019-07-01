с чего всё началось

Хорошевский суд Москвы арестовал на десять суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии, которое прошло в центре Москвы 12 июня. Об этом сообщает пресс-секретарь оппозиционера в своем Twitter.

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Технологии VPN-сервис Касперского стал блокировать запрещённые сайты VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать сайты из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».

Футбол Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив» Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.

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Общество «Роскосмос» опубликовал фотографии паводка в Иркутской области Роскосмос выложил на своем сайте сделанные из космоса фотографии Иркутской области, пострадавшей от паводка.

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Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

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Происшествия Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона "В квартиру приехали сотрудники поисково-спасательной службы, где была обнаружена похожая на питона змея длиной около 60 см. Змею поймали", - сказал представитель ведомства.