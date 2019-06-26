Происшествия
Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку ГолуноваМедиазона вчера в 12:25
Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
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