Хорошевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток Алексея Навального за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Навального арестовали на 10 суток за шествие в поддержку Голунова

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