Происшествия
Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru 12:43
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Космос
SpaceX потеряла три спутника проекта Starlink
Не менее трех спутников из 60, запущенных компанией SpaceX, перестали выходить на связь.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард»
Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Хайди Клум вышла в свет с молодым женихом
Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
Обновлено в 14:54
Футбол
Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован
Обновлено в 16:37
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
Происшествия
Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы
Обновлено в 17:25
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
В Совфеде опровергли проблемы с набором призывников после 2024 года
Американская некоммерческая организация «RAND Corporation» дала негативный прогноз о ситуации с набором призывников в российскую армию после 2024 года.
Обновлено в 12:42
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Политика
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Вахтанг Кикабидзе прокомментировал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
Обновлено в 10:11
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено в 17:33
Футбол
«Арсенал» продолжает интересоваться Браими
Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Чечне полицейского зарезали на посту
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном
При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Трое шахтёров погибли в результате подземного толчка в Польше
Трое горняков погибли 1 июля на юге Польши в результате подземного толчка в шахте.
Обновлено в 15:28
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено в 16:23
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание
В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
Обновлено в 08:25
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Наука
В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий
На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13