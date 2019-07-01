Происшествия

Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru 12:43

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Десять суток за Ивана Голунова

Коммерсантъ17:55

Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции

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Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста Алексею Навальному

Эхо Москвы18:03

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

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Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в Москве

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Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

RT на русском12:53

15 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Ивана Голунова // Мещанский суд не прислушался к доводам Сергея Будылина

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«Спартак» запретил проход на стадион известному фанату ЦСКА за расизм

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Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии

Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
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Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

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Внимание публики и фотографов привелекла стильная пара — звезда мировых подиумов Хайди Клум и гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц.
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Кварацхелия: уход из «Локомотива» не был запланирован

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В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook следов нервно-паралитического яда зарин, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Обновлено в 17:20
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Один человек пострадал при ДТП в центре Москвы

Обновлено в 17:25
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Клуб «Рейнджерс» подтвердил переход российского хоккеиста Панарина

Обновлено в 13:17
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«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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Женщину выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте

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Армия и оружие

В Совфеде опровергли проблемы с набором призывников после 2024 года

Американская некоммерческая организация «RAND Corporation» дала негативный прогноз о ситуации с набором призывников в российскую армию после 2024 года.
Обновлено в 12:42
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Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
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Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — приводит издание цитату из протокола Минсельхоза, в министерстве считают, что использование повышенной ставки НДС приведет к подорожанию мяса.
Обновлено в 18:11
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Происшествия

На Украине шесть детей ранены в результате взрыва

Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
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Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources.
Обновлено в 09:11
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В Чечне полицейского зарезали на посту

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту.
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Происшествия

Безбилетник выпал из самолета в небе над Лондоном

При посадке самолета авиакомпании Kenya Airlines в аэропорту Хитроу безбилетник выпал из отсека шасси.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

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Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
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Обновлено в 15:28
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Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
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В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Происшествия

В Гонконге демонстранты штурмуют Законодательное собрание

В Гонконге из-за массовых акций протеста эвакуировано здание Законодательного собрания.
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Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
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В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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