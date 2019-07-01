Происшествия
Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru вчера в 12:43
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество
С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России
В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне
Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией
Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Кино
Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей
В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 17:49
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия
Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца
Обновлено вчера в 02:49
Космос
«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Три генерала Росгвардии подали в отставку
Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Футбол
«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом
Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол
«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»
Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес
Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа
Супруга музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала о 36-часовом голодании мужа. По ее признанию, ему оно «очень хорошо зашло».
Обновлено в 00:13
Происшествия
Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Космос
К Земле движутся четыре опасных астероида
Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34