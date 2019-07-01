Происшествия

Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru вчера в 12:43

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Десять суток за Ивана Голунова

Коммерсантъвчера в 17:55

15 тысяч рублей за участие в митинге в поддержку Ивана Голунова // Мещанский суд не прислушался к доводам Сергея Будылина

Закон.рувчера в 04:49

Хорошёвский суд Москвы арестовал Навального на 10 суток

RT на русскомвчера в 12:53

Суд арестовал Навального на 10 суток из-за акции 12 июня в поддержку Голунова

Интерфаксвчера в 12:32

Суд арестовал Навального на 10 суток за участие в несанкционированной акции в Москве

ТАССвчера в 12:25

Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток ареста Алексею Навальному

Эхо Москвы00:00

Навального арестовали на 10 суток за участие в несанкционированной акции

РИА Новостивчера в 13:25
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Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:23
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Общество

С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России

В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

В Приморье собаки загрызли сторожа

Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне

Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

В ЕС назвали условия для возобновления торговых отношений с Россией

Евросоюз может возобновить торговые отношения с РФ после выполнения Минских договоренностей.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:44
Происшествия

В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера

Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Кино

Том Холланд рассказал о вырезанной сцене из «Войны бесконечности»

Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Обновлено вчера в 22:07
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

Трамп выделил финансы на решение проблем на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник законопроект по выделению 4,6 миллиарда долларов на решение проблем на границе с Мексикой, сообщил Белый дом.
Обновлено вчера в 17:49
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Происшествия

Врачам роддома предъявили обвинение в убийстве младенца

Обновлено вчера в 02:49
Космос

«Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику

Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.
Обновлено вчера в 01:06
Политика

Три генерала Росгвардии подали в отставку

Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено 30 июня в 23:03
Футбол

«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом

Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено вчера в 11:47
Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено вчера в 12:40
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Транспорт

Минтранс ограничит совместные поездки на машинах

Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Марина Газманова рассказала о 36-часовом голодании мужа

Супруга музыканта Олега Газманова Марина в Instagram рассказала о 36-часовом голодании мужа. По ее признанию, ему оно «очень хорошо зашло».
Обновлено в 00:13
Происшествия

Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой

Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Космос

К Земле движутся четыре опасных астероида

Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.
Обновлено вчера в 16:34
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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