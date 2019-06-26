Происшествия
Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru 12:43
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Происшествия
На Арсенальной набережной загорелся автосервис
Обновлено в 18:15
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено в 12:30
Общество
Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью
Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.
Обновлено в 18:38
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Финские пограничники задержали пьяную россиянку в резиновой лодке
Пьяную россиянку на резиновой лодке задержали финские пограничники. Ее подозревают в незаконном пересечении границы.
Обновлено в 14:34
Политика
Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны
Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.
Обновлено в 13:16
Общество
Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля
Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.
Обновлено в 05:34
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено в 18:29
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
Обновлено в 06:00
Энергетика
ОПЕК согласовала продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на девять месяцев, сказал журналистам министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
Обновлено в 16:03
Общество
Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града
Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.
Обновлено в 05:13
Экономика
Российские размещения к июлю уже превысили объемы провального 2018 года
Объем размещений российских эмитентов на долговом рынке в первом полугодии 2019 года уже на 25% превысил объем всего 2018 года, а на рынке акционерного капитала показал рост в 2,5 раза после прошлогоднего провала.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Страшное горе постигло Николая Баскова
Обновлено в 11:25
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Игры
Remedy вернула издательские права на Alan Wake
Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Наука
На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых
Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено в 16:02