с чего всё началось

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Политика Жителя Ставрополья оштрафовали за оскорбление президента Суд на Ставрополье оштрафовал местного жителя Ивана Пахно за неуважительное высказывание о главе государства на своей странице в соцсети, сообщил "Интерфаксу" адвокат Вячеслав Савин.

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Хоккей Бобровский стал вторым вратарём по уровню зарплаты в НХЛ Российский голкипер Сергей Бобровский после перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» стал вторым вратарём лиги по уровню зарплаты за год.

Шоу-бизнес Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.

Происшествия В Днепропетровской области шестеро детей пострадали при взрыве В Днепропетровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва неизвестного предмета, с которым они играли.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Авто Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Теннис Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке в первом круге Уимблдона Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг Уимблдона.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой Одну из трех сестер Хачатурян - Марию - признали невменяемой, сообщает телеграм-канал Маsн.

Общество Правила продажи молочных продуктов изменились в России В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.

Политика На Украине отменили решение взыскать 5 млн рублей в пользу РСК «МиГ» Северо-западный апелляционный хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции о взыскании 5 млн рублей в пользу российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ» с Красиловского агрегатного завода, который входит в «Укроборонпром».

Происшествия Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 33 Число пострадавших из-за отравления шаурмой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33, число госпитализированных также увеличилось с семи до 28, сообщила в понедельник пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Здоровье Ночная потливость может сигнализировать об онкологии Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».

Наука Умение определять негативные эмоции помогло подросткам не впасть в депрессию Американские психологи выяснили, что от того, насколько ярко и точно подросток может описать собственные негативные эмоции, зависит то, как хорошо он справляется со стрессом, а также риск развития у него депрессии.

Политика МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном запасов низкообогащенного урана Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано подтвердил превышение Ираном запасов низкообогащенного урана, допустимых Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.

Происшествия В Чечне совершено нападение на блокпост полиции, есть погибшие Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Чечне было совершено нападение на полицейского на одной из улиц города Грозного.

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.

Экономика Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.