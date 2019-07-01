Происшествия
Навального арестовали на 10 сутокLenta.ru 12:43
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает агентство ТАСС.
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с чего всё началось
Хорошевский суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 10 суток за нарушение правил участия в несанкционированном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, прошедшем 12 июня, сообщил в Twitter сам оппозиционер.Коммерсантъ13:07
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