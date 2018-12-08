Политика

Помпео отреагировал на решение назначить постпредом США при ООН Науэрт
РИА Новости
21:04

Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал решение президента Дональда Трампа назначить официального представителя госдепа Хезер Науэрт на должность американского постпреда при ООН.
РИА Новости21:04

Подробнее о событии

Науэрт поделилась ожиданиями от должности постпреда США при ООН

Известия21:24

Нойерт заявила, что не может дождаться начала работы постпредом США при ООН

Life.ru18:38

Представитель Госдепа Хизер Науэрт выдвинута на пост постпреда США при ООН

Коммерсантъ17:21

Науэрт призналась, что с нетерпением ждет начала работы постпредом США при ООН

ТАСС20:32

Науэрт рассказала о работе с Помпео

Газета.Ru19:05

Науэрт заявила, что с нетерпением ждёт начала работы постпредом при ООН

RT на русском18:45

Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Хизер Нойерт постпредом при ООН

Интерфакс10:06
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие

В Минобороны прокомментировали заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.
Обновлено в 22:00
Политика

Суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei

Суд в Канаде отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 22:12
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 18:14
Политика

Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 22:09
Политика

Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 19:47
Политика

УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе»

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.
Обновлено в 21:00
Политика

Бывший президент Колумбии Бетанкур скончался на 96-м году жизни

Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в столице страны Боготе на 96-м году жизни.
Обновлено в 20:46
Политика

Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.
Обновлено в 22:12
Политика

Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 21:11
Политика

В Раде предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты

В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает на обязательной основе проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.
Обновлено в 22:05
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.
Обновлено в 21:45
Политика

Глава МИД Австрии пояснила, что ее визит в Россию был перенесен

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сказала, что ее декабрьский визит в Россию был не отменен, а перенесен на фоне расследования предполагаемом шпионаже бывшего полковника австрийской армии в пользу России.
Обновлено в 21:23
Политика

Экс-президент Армении Кочарян арестован и находится в СИЗО

Бывший президент Армении Роберт Кочарян помещен под арест в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр" в здании Службы национальной безопасности (СНБ).
Обновлено в 19:10
Политика

«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику

Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 20:17
Политика

Прокуратура США определилась с наказанием для экс-адвоката Трампа

«Сторона обвинения утверждает, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн заслуживает значительного тюремного заключения, несмотря на свое сотрудничество», — передает слова прокуроров агентство Associated Press.
Обновлено в 21:10
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Никки Хейли
Американский политик
Американский политик. Член Республиканской партии. Постоянный представитель США при ООН. Губернатор штата Южная Каролина.
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