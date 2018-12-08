Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал решение президента Дональда Трампа назначить официального представителя госдепа Хезер Науэрт на должность американского постпреда при ООН.

Помпео отреагировал на решение назначить постпредом США при ООН Науэрт

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