Политика
Помпео отреагировал на решение назначить постпредом США при ООН Науэрт
Помпео отреагировал на решение назначить постпредом США при ООН НауэртРИА Новости21:04
Госсекретарь США Майкл Помпео поддержал решение президента Дональда Трампа назначить официального представителя госдепа Хезер Науэрт на должность американского постпреда при ООН.
РИА Новости21:04
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Армия и оружие
В Минобороны прокомментировали заявления Госдепа по химатаке в Алеппо
В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.
Обновлено в 22:00
Политика
Суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei
Суд в Канаде отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 22:12
Политика
Литва ввела санкции против России
Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 18:14
Политика
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 22:09
Политика
Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 19:47
Политика
УПЦ МП запретила священникам участвовать в «объединительном соборе»
Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о незаконности созываемого УПЦ Киевского патриархата объединительного собора под председательством патриарха Константинопольского Варфоломея.
Обновлено в 21:00
Политика
Бывший президент Колумбии Бетанкур скончался на 96-м году жизни
Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в столице страны Боготе на 96-м году жизни.
Обновлено в 20:46
Политика
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.
Обновлено в 22:12
Политика
Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области
Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 21:11
Политика
В Раде предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает на обязательной основе проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.
Обновлено в 22:05
Политика
Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями
Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.
Обновлено в 21:45
Политика
Глава МИД Австрии пояснила, что ее визит в Россию был перенесен
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сказала, что ее декабрьский визит в Россию был не отменен, а перенесен на фоне расследования предполагаемом шпионаже бывшего полковника австрийской армии в пользу России.
Обновлено в 21:23
Политика
Экс-президент Армении Кочарян арестован и находится в СИЗО
Бывший президент Армении Роберт Кочарян помещен под арест в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр" в здании Службы национальной безопасности (СНБ).
Обновлено в 19:10
Политика
«Газпром»: строительство «Северного потока — 2» идёт по графику
Строительство «Северного потока — 2» идёт по согласованному графику, заявил председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Обновлено в 20:17
Политика
Прокуратура США определилась с наказанием для экс-адвоката Трампа
«Сторона обвинения утверждает, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн заслуживает значительного тюремного заключения, несмотря на свое сотрудничество», — передает слова прокуроров агентство Associated Press.
Обновлено в 21:10