Политика
Науэрт отказалась от борьбы за должность постпреда США при ООНРИА Новости вчера в 19:57
Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт, претендовавшая на пост американского постпреда при ООН, сняла свою кандидатуру, сообщило внешнеполитическое ведомство.
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Политика
Порошенко заявил, что Украина не может прекратить войну
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля президент Украины Петр Порошенко обратился к представителю Евросоюза с просьбой о введении нового пакета антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 23:26
Единоборства
Минаков потерпел первое поражение в карьере
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере, уступив на турнире Bellator 216 французу Чейку Конго.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Четыре человека застрелены в результате инцидента с заложниками в США
Неизвестный злоумышленник в американском городе Клинтон в штате Миссисипи в субботу взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Жители Гаити выступили против США и призвали на помощь Россию
В столице Гаити Порт-о-Пренс проходят протесты против президента республики Жовенеля Моиза.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице
Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска забыла на уличной веранде ребенка и ушла.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Крупный склад с продуктами горит в Новосибирске
Крупный склад с продуктами горит в Новосибирске на площади в 960 квадратных метров, передает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду.
Обновлено в 00:54
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
В России начата разработка микробеспилотника «Ратник» для экипировки
В России началась разработка микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка третьего поколения, сообщили в «Ростехе».
Обновлено в 01:16
Происшествия
Женщина в костюме гориллы помогла поймать нарушителя в Австралии
Австралийка в костюме гориллы-полицейского помогла поймать нарушителя, который приставал к женщинам в парке.
Обновлено в 01:18
Хоккей
Василевский установил новый рекорд «Тампы» по шатаутам
Вратарь «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 20 бросков по воротам и оформил 6-й шатаут в сезоне.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
Немецкая газета рассказала о превращении России в великую IT-державу
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 19:15
Армия и оружие
Разработчик перенес сроки испытаний кассетной бомбы «Дрель»
Сроки госиспытаний новейшей планирующей кассетной бомбы «Дрель» сдвигаются вправо, они будут завершены в 2019 году.
Обновлено в 01:54
Футбол
Леонарду Жардим: «Оставшиеся матчи пройдут как на войне»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Франции против «Нанта» (1:0). — В последние десять минут матча у соперника были возможности забить.
Обновлено в 00:44
Общество
В Forbes посчитали лимоны предметом роскоши для россиян
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Глава МЧС вылетел на место обрушения в вузе в Петербурге
Глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург для участия в работе оперативного штаба, созданного после обрушения перекрытий в университете низкотемпературных и пищевых технологий (ИТМО).
Обновлено вчера в 12:46
Политика
«Болтовня»: экс-премьер Украины о российских военных в Донбассе
Бывший премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Донбассе нет российских военных.
Обновлено в 01:45
Общество
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено вчера в 09:40
Космос
Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне
Источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что Россия намерена отправить на Луну четыре космических аппарата в 2031–2035 годах.
Обновлено вчера в 19:26
Хоккей
Шайба Ковальчука не спасла «Лос-Анджелес» в матче с «Бостоном»
«Бостон Брюинз» победил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.
Обновлено в 01:02
Общество
Названы шесть продуктов, сжигающих жир на животе
Кстати Ранее исследователи из Университета штата Калифорния в Сан-Луис-Обиспо выяснили, что значительно уменьшить талию можно с помощью так называемой "сердечной" диеты.
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном
Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено вчера в 12:12
Кино
В США на экраны выходит комедия с участием Меган Маркл
В США на телеэкраны выйдет комедия с участием Меган Маркл.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
СК в Твери возбудил уголовное дело по факту обрушения навеса
Фото на главной: Afanasy.biz СУ СК РФ по Тверской области утром 17 февраля 2019 года сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения деревянного навеса и травмирования трёх людей.
Обновлено в 00:50
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Спорт
«Самый лучший антистресс». Сотникова покаталась на коньках на Байкале
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова исполнила номер на льду озера Байкал.
Обновлено в 01:00
Политика
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде
Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
В массовой драке в Москве погибли два человека
У станции метро «Волгоградский проспект» в Москве произошла массовая драка, в результате которой погибли два человека.
Обновлено в 01:26