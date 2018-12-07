Политика
Трамп выдвинет Науэрт на пост постпреда США при ООН
Трамп выдвинет Науэрт на пост постпреда США при ООНРосбалт10:19
Хизер Науэрт с 24 апреля 2017 года занимает пост официального представителя Государственного департамента США. До назначения на эту должность она работала журналисткой и ведущей новостей телеканала Fox News Channel.
Росбалт10:19
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Армия и оружие
Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо
Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 23:10
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei отложены до понедельника
Слушания по делу об аресте финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу по решению Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия будут продолжены в понедельник, 10 декабря.
Обновлено в 23:20
Политика
Литва ввела санкции против России
Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 18:14
Политика
Мюллер представил детали нарушения Манафортом сделки со следствием
Спецпрокурор США Роберт Мюллер представил суду детали нарушения сделки со следствием Полом Манафортом, экс-главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа, об этом свидетельствуют документы, размещенные в субботу в судебной базе.
Обновлено в 22:35
Политика
Трамп выдвинет Уильяма Барра на пост главы минюста США
Президент подчеркнул, что выдвинет "кандидатуру [68-летнего] Барра на пост министра юстиции" и генерального прокурора США.
Обновлено в 18:29
Политика
Экс-госсекретарь США назвал Трампа импульсивным и недисциплинированным
Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказал мнение, что разница в поведении и ценностях между ним и президентом США Дональдом Трампом могла стать причиной его увольнения в марте этого года.
Обновлено в 23:23
Политика
Захарова оценила принятие ОБСЕ документа по безопасности журналистов
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию, что государства — участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа, касающегося безопасности журналистов и свободы слова.
Обновлено в 23:30
Политика
УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе
На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».
Обновлено в 21:00
Политика
Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 19:47
Политика
Бывший президент Колумбии Бетанкур скончался на 96-м году жизни
Бывший президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в столице страны Боготе на 96-м году жизни.
Обновлено в 20:46
Политика
Крамп-Карренбауэр сменила Меркель на посту председателя ХДС
Обновлено в 23:08
Политика
Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.
Обновлено в 22:15
Политика
Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области
Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области, указ президента опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 23:11
Политика
В Раде предложили проверять у психиатра кандидатов в президенты
В Верховной раде зарегистрировали законопроект, который предлагает на обязательной основе проводить психиатрический и наркологический осмотр кандидата на пост президента Украины.
Обновлено в 22:05
Армия и оружие
National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа
Обновлено в 22:52