Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплатуРИА Новости 06:20
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Шоу-бизнес
88-летний актер Иван Краско решил снова жениться
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам
Израиль совместно с ВВС Греции провёл несколько учений, цель которых — изучение способов защиты от зенитных ракетных систем РФ.
Обновлено в 11:04
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Политика
Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса
Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Наука
Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена
Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Российский ученый назвал основные причины отрыва тромба
Профессор Университетской клиники Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, ученый-кардиолог и член-корреспондент Российской академии наук Симон Мацкеплишвили рассказал об основных причинах отрыва тромба.
Обновлено в 11:11
Хоккей
Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер уверен, что хоккейный клуб московских армейцев одержит победу в полуфинальной серии КХЛ против санкт-петербургского СКА.
Обновлено в 05:40
Здоровье
Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть
Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки
По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева опубликовал архивное фото с молодым отцом
Сын популярного артиста Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев опубликовал в своем Instagram-аккаунте редкое архивное фото, на котором запечатлен с молодым отцом.
Обновлено в 12:08
Политика
Протекшая крыша парализовала работу британского парламента
Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов
Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Политика
В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо
Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении
Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины
Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум
Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено в 09:19
Политика
ЕСПЧ коммуницировал жалобу родственников погибших при крушении MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу родственников 380 человек, погибших при крушении рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года.
Обновлено в 13:12
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Экономика
Строительство ЦКАД требует новых затрат
Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге
Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины
Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24