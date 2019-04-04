Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплатуРИА Новости 06:20

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Научным сотрудникам повысят зарплату

РИА Новости06:20

Научным сотрудникам повысят зарплату

News.ru06:44

Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам

РБК06:41

Медведев внес изменения в госпрограмму развития образования

Интерфакс10:26

Медведев пообещал повысить зарплату научным сотрудникам

Росбалт06:09

Кабмин направит 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Российская газета05:45

Кабмин направит более 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Говорит Москва05:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:18, Ашберн
Шоу-бизнес

88-летний актер Иван Краско решил снова жениться

Обновлено в 10:25
Армия и оружие

Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам

Израиль совместно с ВВС Греции провёл несколько учений, цель которых — изучение способов защиты от зенитных ракетных систем РФ.
Обновлено в 11:04
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полёта к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-11» пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордное время, заявили в пресс-службе «Роскосмоса».
Обновлено в 10:30
Политика

Путин поручил предусмотреть переходный период при изменении налогового кодекса

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть установление переходного периода при подготовке федерального закона о включении в Налоговый кодекс неналоговых платежей.
Обновлено в 12:59
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Наука

Кошки идут по пути собак и учатся запоминать свои имена

Исследования, проведенные японской ученой Ацуко Сайто, доказали, что кошки на самом деле так же, как и собаки, способны различать свои имена.
Обновлено в 12:32
Здоровье

Российский ученый назвал основные причины отрыва тромба

Профессор Университетской клиники Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, ученый-кардиолог и член-корреспондент Российской академии наук Симон Мацкеплишвили рассказал об основных причинах отрыва тромба.
Обновлено в 11:11
Хоккей

Гинер уверен в победе ЦСКА над СКА

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер уверен, что хоккейный клуб московских армейцев одержит победу в полуфинальной серии КХЛ против санкт-петербургского СКА.
Обновлено в 05:40
Здоровье

Диетолог перечислила продукты, мешающие похудеть

Диетолог Ольга Усенко перечислила продукты, которые мешают сбросить лишний вес.
Обновлено в 05:51
Политика

Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»

Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Елена Малышева порекомендовала спать не больше 5 часов в сутки

По признанию Малышевой, мужчина спит не более 4-5 часов и при этом цитирует императора Наполеона: «Я сплю не больше четырех часов, старики не больше пяти, солдаты шести, женщины семи, дети восьми, а девять могут позволить себе спать только больные».
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева опубликовал архивное фото с молодым отцом

Сын популярного артиста Дмитрия Нагиева Кирилл Нагиев опубликовал в своем Instagram-аккаунте редкое архивное фото, на котором запечатлен с молодым отцом.
Обновлено в 12:08
Политика

Протекшая крыша парализовала работу британского парламента

Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Экономика

В Госдуму внесли законопроект о достройке проблемных домов

Группа депутатов из "Единой России" и "Справедливой России" во вторник внесла в Госдуму поправки закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов.
Обновлено в 10:24
Политика

В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо

Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Любовница Ромы Жукова обвинила его жену в нападении

Ольга Илларионова, к которой певец Рома Жуков ушел от жены Елены и шестерых детей, обвинила пока еще законную супругу возлюбленного в нападении.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Либо Турция, либо террористы: Анкара ответила США на ультиматум

Вашингтон должен решить, хочет ли он «остаться союзником» Анкары или встать на сторону террористов.
Обновлено в 09:19
Политика

ЕСПЧ коммуницировал жалобу родственников погибших при крушении MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу родственников 380 человек, погибших при крушении рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года.
Обновлено в 13:12
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Экономика

Строительство ЦКАД требует новых затрат

Строительство участка от пересечения с автомобильной дорогой М-7 «Волга» до пересечения с автомагистралью М-4 «Дон» стоит 85,4 млрд рублей.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Суд прекратил одно из дел об изнасилованиях в детдоме в Петербурге

Кировский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении директора детского дома № 10 на улице Ивана Черных Натальи Федоровой.
Обновлено в 11:32
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Саратовской области спасли двух девочек с дрейфующей льдины

Спасатели в четверг сняли двух 15-летних девочек с дрейфующей льдины на реке Волга в городе Балаково Саратовской области, сообщил РИА Новости начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обновлено в 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное