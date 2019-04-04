Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплатуРИА Новости 06:20

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Медведев внес изменения в госпрограмму развития образования

Интерфакс10:26

Медведев пообещал повысить зарплату научным сотрудникам

Росбалт06:09

Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам

РБК06:41

Научным сотрудникам повысят зарплату

РИА Новости06:20

Научным сотрудникам в России повысят зарплату

ФАН07:08

Кабмин направит 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Российская газета05:45

Кабмин направит более 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Говорит Москва05:46
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Обновлено в 17:47
Общество

В Нью-Йорке сегодня пройдет судебное заседание по иску к Илону Маску

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк проведет устные прения сторон – конечная цель процесса состоит в том, чтобы выяснить, нарушил ли Илон Маск соглашения с федеральной комиссией.
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Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
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Экономика

Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика

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Обновлено в 12:55
Происшествия

Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле

В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Музыка

Мариинский театр примет участие в Будапештском весеннем фестивале искусств

Солисты и симфонический оркестр Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева примут участие в 39-м Будапештском весеннем фестивале.
Обновлено в 17:20
Общество

В США оценили достоинства огуречного рассола

Обновлено в 04:59
Кино

Скончался маэстро Георгий Данелия

«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
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Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено в 13:33
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Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Торонто»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тампы", которая уже давно обеспечила себе первое место в регулярном чемпионате.
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По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
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Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
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Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких

Обновлено вчера в 15:12
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
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Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

В составе "Салавата" шайбы забросили Теему Хартикайнен (28) и Петр Хохряков (31). Таким образом, "Авангард" повел в серии со счетом 3-1.
Обновлено в 12:33
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Три письма Наполеона продали на аукционе более чем за €500 тысяч

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Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
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В Амурской области задержали главу регионального Росреестра

В Амурской области следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя регионального управления Росреестра.
Обновлено в 21:00
Политика

Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты

Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Общество

Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность

Обновлено в 20:33
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
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Авто

Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
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Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов

Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
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Оля подглядывает

Легче было верить, что перерастет, выправится и выровняется. Наташа брала Олю на руки, прикладывала к груди и рассматривала.
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Астрономы из МФТИ доказали, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу

Обновлено 02 апреля в 07:44
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