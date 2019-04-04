Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплатуРИА Новости 06:20

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Подробнее о событии

Медведев внес изменения в госпрограмму развития образования

Интерфакс10:26

Научным сотрудникам повысят зарплату

News.ru06:44

Научным сотрудникам повысят зарплату

РИА Новости06:20

Правительство выделит ₽5,3 млрд на повышение зарплат научным сотрудникам

РБК06:41

Медведев пообещал повысить зарплату научным сотрудникам

Росбалт06:09

Кабмин направит 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Российская газета05:45

Кабмин направит более 5,3 млрд рублей на повышение зарплат научным сотрудникам

Говорит Москва05:46
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика

Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Хоккей

«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ

"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Политика

Порошенко принял вызов Зеленского о проведении дебатов на стадионе

Обновлено в 01:48
Политика

Путин пригласил президента Анголы в Сочи

Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне

Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Наука

Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые

"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика

Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него

Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Здоровье

Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить

Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом.
Обновлено в 10:21
Футбол

«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит

Обновлено в 10:20
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика

Порошенко подписал программу партнерства с НАТО

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал программу сотрудничества Украины с НАТО на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Общество

Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл

Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Авто

Компания GAC Motor представит в России 9 новых моделей

«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено вчера в 05:08
Общество

Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино

Обновлено в 08:52
Происшествия

В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения

Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам

Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин покинет ОАК

Обновлено в 06:58
Происшествия

Бастрыкин вменил судье 37 преступлений

Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе

Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Политика

Путин и Нетаньяху детально обсудили Сирию

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования на встрече в Кремле.
Обновлено в 11:27
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Solleres при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
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