Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплатуРИА Новости 06:20
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Политика
Опубликованы снимки с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
В сети появилось фото с места гибель украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Хоккей
«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Генсек добавил, что Россия продолжает военное усиление в Черном море, поэтому НАТО там также «сохранит свое внимание и присутствие».
Обновлено в 11:46
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика
Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Здоровье
Срок предоставления бесплатных путевок для лечения за рубежом могут увеличить
Российское министерство здравоохранения опубликовало проект регламента по предоставлению бесплатных путевок для лечения за рубежом.
Обновлено в 10:21
Футбол
«Фратрия» о митинге в поддержку Кокорина: пусть сидит
Обновлено в 10:20
Экономика
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом
Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Политика
Порошенко подписал программу партнерства с НАТО
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал программу сотрудничества Украины с НАТО на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Общество
Генпрокуратура хочет изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Ведомство планирует отдать в госсобственность 120 объектов недвижимости, 16 машин, часы и разную валюту Генпрокуратура хочет изъять здания дворцы стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 04:00
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Авто
Компания GAC Motor представит в России 9 новых моделей
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено вчера в 05:08
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В центре Вены установят видеонаблюдение за памятником советским воинам
Полиция поставит камеры видеонаблюдения в центре Вены, где находится памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Обновлено в 09:50
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин покинет ОАК
Обновлено в 06:58
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова и Ксения Собчак попарились в бане вместе
Анастасия Волочкова дала интервью Ксении Собчак. Съемки проходили прямо в большом доме балерины.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин и Нетаньяху детально обсудили Сирию
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по вопросу сирийского урегулирования на встрече в Кремле.
Обновлено в 11:27
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Solleres при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36