Технологии
Научившийся стрелять робот Федор остался без зарубежных деталейМосковский Комсомолец 02:45
Исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров объяснил, почему робот "Федор" остался без иностранных комплектующих. По его словам, зарубежные компании отказались поставлять в Россию двигатели из-за того, что Федор научился стрелять из пистолета.
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с чего всё началось
Зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федора" в Россию после того, как узнали, что он научился стрелять из пистолетов, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.РИА Новостивчера в 19:11
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Иностранные поставки деталей для робота Федора прекратились после его стрельбы
Взгляд.рувчера в 22:55
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