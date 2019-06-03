Футбол

Натхо заявил, что готов вернуться в ЦСКАREGNUM 03:39

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что готов вернуться в московский клуб.
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Натхо выразил готовность вернуться в ЦСКА

Советский спорт03:50

Натхо готов вернуться в ЦСКА

Газета.Ru00:29

«Сезон у ЦСКА получился провальным»

Известиявчера в 17:01

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Вести.Ruвчера в 19:42

Натхо готов рассмотреть вариант с возвращением в ЦСКА

Спорт-Экспрессвчера в 19:08

Натхо: готов ли я вернуться в ЦСКА? Скорее да, чем нет

Чемпионатвчера в 18:20

Бибрас Натхо: «Рассмотрел бы вариант с возвращением в ЦСКА»

Sports.ru02:10
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LADA Vesta заступила на полицейскую службу в Словакии

Обновлено в 03:14
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Число пострадавших в результате серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 116, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:51
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины

Обновлено вчера в 17:50
Происшествия

В Южно-Сахалинске мужчина с топором напал на сотрудника мэрии

В понедельник в социальных сетях и местных СМИ появилась информация, что 31-летний житель Южно-Сахалинска, вооруженный топором и тесаком, напал на сотрудника городской администрации.
Обновлено в 03:29
Общество

Глава РМК Игорь Алтушкин пояснил позицию по храму в Екатеринбурге

Большой репортаж о событиях в столице Урала вышел в федеральном издании Один из меценатов Фонда Святой Екатерины, владелец "Русской медной компании" Игорь Алтушкин рассказал, какую позицию он занимает после стихийных акций в Екатеринбурге вокруг строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы.
Обновлено в 02:05
Происшествия

Boeing 737 не смог вылететь из Уфы из-за поломки подкрылок

Обновлено в 03:38
Гаджеты

Производителей гаджетов с eSim обяжут хранить данные на территории РФ

От производителей гаджетов с поддержкой технологии и поставщикам платформ могут потребовать открывать российские представительства, получать соответствующие лицензии и хранить данные на территории страны.
Обновлено в 02:59
Экономика

Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия

Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

FAA посоветовало авиакомпаниям проверить 179 самолетов Boeing 737 Max и 133 Boeing 737 NG, чтобы определить, есть ли в них неисправные детали.
Обновлено вчера в 20:55
Шоу-бизнес

Фотографии особняка Пугачевой и Галкина на Кипре опубликованы в Сети

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин завершают строительство особняка на Кипре. Фотографии постройки были опубликованы в Сети.
Обновлено в 04:33
Транспорт

В Москве перекроют несколько улиц из-за празднования Ураза-байрама

Движение на некоторых улицах Москвы будет ограничено или перекрыто 4 июня из-за празднования Ураза-байрама, сообщил департамент транспорта Москвы в Twitter.
Обновлено в 03:36
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Общество

Полторы тысячи тонн клубники планируют собрать в Подмосковье

Обновлено в 03:40
Авто

Американские тюнеры сделали «Урал» в русском стиле

Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра встала на защиту герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Гаджеты

Apple закрыла официальные сообщества iTunes в соцсетях

Аналитики заметили, что Apple уже закрыла официальные страницы в Instagram и Facebook для этой программы, удалив все свои фотографии, записи и видео.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере

В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Житель Ейска убил мать и пошел смотреть футбол по телевизору

Житель Ейска в ходе бытового конфликта зарезал мать и отправился в свою комнату смотреть футбол по телевизору, ему предъявлено обвинение в убийстве, назначена психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:26
Космос

NASA опубликовало рентгеновский снимок Вселенной

Обновлено 31 мая в 14:58
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы

Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

МИД прокомментировал претензии Киева в суде ООН

Как сообщает ведомство, 3-7 июня в Гааге состоятся слушания по делу "Украина против Российской Федерации", инициированному Киевом в январе 2017 года на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1965).
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32
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Бибрас Натхо
Израильский футболист
Израильский футболист черкесского происхождения, центральный полузащитник греческого клуба «Олимпиакос» и сборной Израиля.
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