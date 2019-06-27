Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКАМатч ТВ 12:35

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности. 31-летний футболист покидает «Олимпиакос», контракт с которым истекает 1 июля.

Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА

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