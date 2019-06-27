Футбол
Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКАМатч ТВ 12:35
Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности. 31-летний футболист покидает «Олимпиакос», контракт с которым истекает 1 июля.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
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Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
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Политика
Зеленский заявил, что в решении ПАСЕ по РФ виноваты сами депутаты Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в полном объеме права российской делегации виноваты сами депутаты Верховной рады.
Обновлено в 10:12
Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на Кургане Бессмертия
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на площадке памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
Обновлено в 01:00
Политика
Климкин ответил на претензии Зеленского
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в аэропорту Нижнеангарска Республики Бурятия, в результате погибли два человека.
Обновлено в 01:41
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
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Спорт
Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года
В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
Обновлено в 13:35
Происшествия
СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО
Обновлено в 13:51
Происшествия
МАК назвал причины крушения Ан-148 в Подмосковье
Обновлено в 13:04
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Музыка
Умер лидер рок-группы «Високосный год»
Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada
Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
Обновлено в 08:07
Авто
Названы города России с самым большим автопарком
Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Политика
Семь стран покинули сессию ПАСЕ после возвращения России
Делегации сразу семи стран покинули сессию ПАСЕ в знак протеста против решения восстановить все полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 01:46
Авто
Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод
В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено в 11:05
Здоровье
Решение проблемы. Кабинет УЗИ заработает с 1 июля в поликлинике Наро‐Фоминска
Обновлено в 12:17
Политика
Началось: К офису Зеленского принесли гроб
К офису президента Владимира Зеленского принесли гроб, акцию назвали «Похороны Конституции».
Обновлено в 13:41
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Экономика
ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы
Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
Обновлено в 11:24
Музыка
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
Обновлено в 10:22
Политика
Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ
В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
Обновлено в 14:15
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Политика
Онищенко назвал Меркель «очень трудным пациентом»
Бывший главный санитарный врач России и ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал врачей, которые работают с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено в 14:20
Футбол
Тульский «Арсенал» выкупил контракт Ткачева у ЦСКА
По данным СМИ, тульский "Арсенал" выкупил у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева.
Обновлено в 13:20
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд
Международные резервы РФ на 21 июня 2019 года составили $510,2 млрд, что на $5,7 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:23