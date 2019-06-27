Футбол

Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКАМатч ТВ 12:35

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо заявил, что в вопросе его дальнейшей карьеры пока нет ясности. 31-летний футболист покидает «Олимпиакос», контракт с которым истекает 1 июля.
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Натхо покидает «Олимпиакос» и признаётся в любви ЦСКА

Sport.ru13:14

Натхо: я люблю ЦСКА, но пока не знаю, где продолжу карьеру

Чемпионат11:38

Адам Натхо: «Возвращение Бибраса в ЦСКА? Не могу сказать, что есть обоюдное желание»

Sport24.ru09:57

Натхо ответил на вопрос о возвращении в ЦСКА

Матч ТВ12:35

СМИ: Натхо станет свободным агентом

Soccer.ru11:32

Натхо: возвращение в Россию? Люблю ЦСКА, но пока не знаю

Metaratings12:59

Родственник Натхо заявил, что полузащитник готов вернуться в московский ЦСКА

ProstoProSport10:07
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В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова.
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Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

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Умер лидер и основатель подмосковной рок-группы «Високосный год» Илья Калинников.
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В «АвтоВАЗе» раскрыли правду о качестве экспортных Lada

Официальные представители крупнейшего российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» прокомментировали популярные в народе слухи о том, что экспортные автомобили LADA в своё время были более качественными, нежели представленные на отечественном рынке модели.
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Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
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ЦБ: падение спроса на рабочую силу может мешать снижению безработицы

Сохранение тенденций падения спроса на рабочую силу и ухудшения экономических настроений работодателей может препятствовать дальнейшему снижению безработицы в стране, говорится в информационно-аналитическом комментарии об экономике ЦБ РФ за май.
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Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

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Евросоюз проведет военные игры для подготовки к кибератакам РФ

В Евросоюзе планируют провести военные игры для подготовки к возможным "российским кибератакам".
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Международные резервы России за неделю выросли на $5,7 млрд

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Греческий футбольный клуб из города Пирей, выступающий в Суперлиге. Образован 10 марта 1925 года. Является самым титулованным клубом Греции: 44-кратный чемпион Греции, 27-кратный обладатель кубка страны. Домашним стадионом клуба является «Караискакис», вмещающий 32 115 зрителей.
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