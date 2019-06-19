Армия и оружие
National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400Газета.Ru 04:33
Американские журналисты назвали причины, по которым российские зенитные ракетные комплексы С-400 должны вызывать беспокойство США и их союзников по НАТО.
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с чего всё началось
В первую очередь одним из достоинств С-400 считается прибыль от их продаж в Китай, Индию, Турцию, Саудовскую Аравию и Катар, которая снижает негативный эффект санкций и создаёт базу для дальнейшей модернизации российского вооружения.RT на русскомвчера в 22:48
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Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Армия и оружие
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Обновлено в 00:50
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового вида спецназа, который будет противостоять России.
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Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
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Политика
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