National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400Газета.Ru 04:33

с чего всё началось

Американские журналисты назвали причины, по которым российские зенитные ракетные комплексы С-400 должны вызывать беспокойство США и их союзников по НАТО.

National Interest указал на опасность для НАТО российских С-400

Политика Путин поручил разобраться с зарплатами орловских учителей Президент России Владимир Путин поручил провести проверку по обращению учителя высшей категории из Орла, который сообщил, что его зарплата составляет чуть меньше 11 тысяч рублей.

Экономика Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.

Экономика Подписано постановление против повышения цен на услуги ЖКХ Напомним, согласно информации Росстата, в 2018 году жилищно-коммунальные услуги в стране подорожали в среднем на 3,7%.

Политика Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция Редакция «Тагильского рабочего» в прямом эфире рассказывает, что самое важное обсуждают на прямой линии с Владимиром Путиным и с какими вопросами обращались к президенту тагильчане.

Авто Skoda тестирует обновленный Kodiaq Ожидается, что Kodiaq вслед за обновленным флагманским Skoda Superb обзаведется светодиодными матричными фарами.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Политика Филарет начал общее собрание «киевского патриархата» Во Владимирском соборе в Киеве в четверг проходит так называемый "собор" ликвидированного "киевского патриархата".

Происшествия В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.

Здоровье Минздрав: сегодня в Саратовской области не хватает 1848 врачей "Дефицит врачей, рассчитанный по методике Минздрава РФ, в 2018 году составил 1848 человек, средних медработников - 1686 человек", - признала министр, однако сообщила, что при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе реализуется программа целевой подготовки специалистов.

Происшествия Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в шпионаже Пола Уилана Мосгорсуд отклонил жалобу на продление заключения под стражей обвиняемого в шпионаже гражданина четырех государств Пола Уилана, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Порошенко натравит спецназ на Россию Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о создании нового вида спецназа, который будет противостоять России.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Космос САФУ и МГТУ обсудили запуск спутника Представители САФУ с ответным визитом посетили МГТУ им. Н. Э. Баумана и продолжили обсуждение направлений сотрудничества в рамках создаваемого межрегионального научно-образовательного центра "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Политика Началась традиционная «Прямая линия» с Владимиром Путиным Президент РФ пообщается с россиянами в таком формате уже в 17-й раз. Первая подобная передача прошла в 2011 году.

Шоу-бизнес Подруга Тимати призналась, почему перестала быть гонщицей Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова рассказала, как изменилась ее жизнь в отпуске во время беременности.

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Экономика «ЮИТ» уйдет из Москвы и Московской области Концерн "ЮИТ" принял решение не продолжать развитие жилищного строительства в Москве и Московской области, говорится в сообщении концерна.