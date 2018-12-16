Армия и оружие

National Interest сравнил украинский Ан-140 с российским Ил-112В
Газета.Ru
06:37

Российский и украинский самолеты почти одинаковы с точки зрения конструкции, но отличаются по характеристикам. Ил-112В больше сделанного на Украине Ан-140, но его максимальная скорость составляет 500 км/ч против 575 км/ч у украинского конкурента.
Газета.Ru06:37

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National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Коммерсантъ05:47

В «Ильюшине» высмеяли сравнение Ил-112В с Ан-140

Взгляд.ру05:20

В «Ильюшине» прокомментировали сравнение американскими СМИ Ил-112В с Ан-140

РИА Новости05:11

Американские СМИ рассказали о превосходстве российского Ил‐112В над украинским Ан‐140

Телеканал 360°01:18

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

Известия00:07

National Interest объяснил, чем российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140

ФАНвчера в 21:11

США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

News.ruвчера в 20:55
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Сирия: США обдумывают вывод войск из САР – глава МИД Турции

«Президент США Трамп планирует выводить [войска] из Сирии», — приводит слова Чавушоглу газета Turkiye.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

В США назвали стоимость истребителя шестого поколения

Стоимость нового истребителя, который должен в перспективе заменить "хребет" Военно-воздушных сил США, может составить $300 млн, сообщает Defense News.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

Россия привезла теплые вещи и еду жителям Алеппо

Родственникам погибших и раненых солдат правительственной армии привезли больше полутысячи продуктовых наборов, а также комплекты тёплых вещей.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы

Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Украина перебросила к линии фронта в ЛНР артиллерийские орудия

Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В ВСУ назвали имя погибшего при крушении украинского Су-27 пилота

Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Де Мистура назвал сирийский конфликт одним из самых жестоких

«Могу сказать, что не видел ни одного конфликта более жестокого, чем в Сирии, с использованием самых ужасных методов», — цитирует де Мистуру РИА Новости.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Первый МРК «Мытищи» передадут ВМФ России

Малый ракетный корабль (МРК) «Мытищи» 17 декабря войдет в состав Военно-морского флота России, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

Кремлевским курсантам вручили дипломы

Каждого свежеиспеченного лейтенанта вызывают старшие офицеры и генералы, чтобы торжественно вручить диплом.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев

В рамках осенней призывной кампании воинские части Волгоградской области пополнили около 600 новобранцев, сообщают «Городские вести» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция

В Михайловской Военная артиллерийская академии состоялась 53 Международная Военно-научная конференция по теме: «Основные направления развития ракетных войск и артиллерии, теория и практика их боевого применения», где приняли участие операторы научной роты Военной академии связи.
Обновлено в 05:25
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