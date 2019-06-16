Армия и оружие

National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57РБК 08:31

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
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National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

РБК08:31

В США оценили шансы F-15C в бою против Су-57

Взгляд.ру04:44

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Известия00:59

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Life.ru02:39

National Interest оценил шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Газета.Ru01:42

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

РЕН ТВ01:41

В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C

Lenta.ru03:06
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:59, Вашингтон
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Спорт

В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России

Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.
Обновлено в 06:34
Хоккей

Петерссон подписал контракт с московским «Динамо»

Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.
Обновлено в 08:23
Политика

Лидер молдавской Демпартии Плахотнюк бежал из страны

Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк спешно покинул страну.
Обновлено вчера в 00:43
Происшествия

На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба»

Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка

Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:58
Общество

Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области

«С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.
Обновлено 14 июня в 05:49
Спорт

Столичные власти потратили почти 40 млн рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали

Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
Обновлено в 08:00
Общество

Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной

В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».
Обновлено в 06:36
Авто

Составлен топ-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей

Ну и на последнюю строчку расположили Audi 80, который на вторичном рынке обойдется в 150 тысяч рублей за версию с дизельным 1,9-литровым 90-сильным мотором.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Политика

Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму

Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих

В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Здоровье

Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:09
Технологии

Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

Обновлено вчера в 12:13
Культура

Появилось видео, где Том Хэнкс на спор грабит магазин

Обновлено в 04:55
Общество

В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия

Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области

Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.
Обновлено в 08:26
Единоборства

Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS

Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.
Обновлено в 00:14
Общество

Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды

На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.
Обновлено в 08:07
Политика

Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России

Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».
Обновлено в 05:48
Футбол

Футболисты ЦСКА прошли медосмотр перед новым сезоном

Обновлено в 08:12
Политика

В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины

В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу

Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.
Обновлено в 04:19
Музыка

Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов

Обновлено в 07:09
Общество

Познер поделился секретами воспитания счастливых детей

Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
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