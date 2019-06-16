National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57РБК 08:31

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

Спорт В Крыму погиб 17-летний биатлонист сборной России Российский биатлонист Артемий Хасанкаев погиб во время тренировочных сборов в Крыму.

Хоккей Петерссон подписал контракт с московским «Динамо» Шведский нападающий Андре Петерссон заключил контракт на один сезон с московским "Динамо", сообщается на сайте хоккейного клуба.

Политика Лидер молдавской Демпартии Плахотнюк бежал из страны Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк спешно покинул страну.

Происшествия На Украине обнаружили две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба» Украинская компания «Укртранснафта» недалеко от российской границы обнаружила и ликвидировала две несанкционированные врезки в нефтепровод «Дружба».

Происшествия Сотни человек пришли проститься с погибшим в драке в селе Чемодановка Около 300 человек пришли на церемонию прощания с 33-летним мужчиной, скончавшимся в результате массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области.

Общество Гидрометцентр предупредил о грозе и граде в Воронежской области «С 10:00 утра субботы до двух часов ночи воскресенья местами по Воронежской области ожидаются дожди, грозы, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду», - рассказали в МЧС.

Общество Названа средняя стоимость банкета на школьный выпускной В среднем траты на одного выпускника составят 1,68 тысячи рублей, подсчитали специалисты производителя онлайн-касс «Эвотор».

Авто Составлен топ-4 надежных дизельных авто с пробегом до 150 000 рублей Ну и на последнюю строчку расположили Audi 80, который на вторичном рынке обойдется в 150 тысяч рублей за версию с дизельным 1,9-литровым 90-сильным мотором.

Шоу-бизнес Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.

Политика Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму Ранее сообщалось, что руководитель Центра паллиативной медицины член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер сняла свою кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43 округе.

Армия и оружие В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Происшествия Сбежавшая цирковая медведица покусала двух прохожих В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Происшествия Взрыв пиротехники произошёл в жилом доме в Лениниградской области Подросток пострадал в результате взрыва пиротехники в квартире одного из жилых домов в Ленинградской области.

Единоборства Бриедис победил нокаутом Гловацкого и вышел в финал WBSS Боксер из Латвии Майрис Бриедис победил нокаутом польского спортсмена Кшиштофа Гловацкого в поединке полуфинала Всемирной боксерской суперсессии (WBSS), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Риге.

Общество Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды На супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару наложили штраф в размере 15 тысяч долларов США за заказ еды в люксовых ресторанах за государственный счет.

Политика Украина предложила Молдавии отказаться от газа из России Киев предложил Кишиневу импортировать газ из стран Евросоюза через украинскую ГТС без участия Газпрома, сообщили в пресс-службе «Укртрансгаза».

Политика В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины В Кремле есть сдержанный оптимизм по поводу дальнейшей политики властей Украины.

Армия и оружие Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу Наблюдательный пункт Вооружённых сил Турции подвергся миномётному обстрелу в Идлибе на севере Сирии.

Общество Познер поделился секретами воспитания счастливых детей Владимир Познер рассказал, как вырастить счастливого ребёнка в современной стране.