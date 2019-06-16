Армия и оружие
National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57РБК 08:31
The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:32, Вашингтон
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе
Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Аргентина и Уругвай остались без света
Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма
Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Лондон направит в Персидский залив 100 спецназовцев
Обновлено вчера в 18:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В центре Киева прогремел мощный взрыв
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:23
Общество
Экстренно госпитализирована Галина Волчек
В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
Обновлено в 09:44
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Технологии
Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня
Обновлено в 05:37
Космос
Стали известны причины конца света
Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
Обновлено 14 июня в 10:05
Музыка
Ленни Кравиц поделился эмоциями от возвращения в Россию
Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц выступит в России. ХХХ Открытый российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Обновлено в 07:17
Космос
На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии
Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
41-летняя Жасмин оправдалась за смелую фотосессию в боди
Несколько дней назад Жасмин в своем микроблоге в Instagram начала делиться снимками из своей новой фотосессии.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации
В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Религия
Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл
Обновлено в 07:57
Политика
МИД советует россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге
Демонстранты выступают против нового законопроекта об экстрадиции с КНР МИД РФ призвал российских граждан воздерживаться от посещения мест в Гонконге, где проходят массовые акции протеста.
Обновлено в 09:48
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.
Обновлено в 00:37
Транспорт
«Россия» проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота
Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 10:21
Автоспорт
Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
Обновлено в 10:17
Политика
Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.
Обновлено в 06:53
Общество
Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида
Обновлено вчера в 23:49
Общество
В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова
В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
Обновлено в 08:38