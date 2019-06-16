National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57РБК 08:31

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.

Общество Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.

Происшествия Аргентина и Уругвай остались без света Серьезный сбой в системе энергоснабжения оставил Аргентину и Уругвай без света.

Шоу-бизнес Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пожелала всей России алкоголизма Анастасия Волочкова устала от постоянных нападок и обвинений в злоупотреблении спиртным и пожелала алкоголизма всей России.

Футбол «Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба «Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.

Общество Экстренно госпитализирована Галина Волчек В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.

Космос Стали известны причины конца света Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.

Музыка Ленни Кравиц поделился эмоциями от возвращения в Россию Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц выступит в России. ХХХ Открытый российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.

Космос На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.

Шоу-бизнес 41-летняя Жасмин оправдалась за смелую фотосессию в боди Несколько дней назад Жасмин в своем микроблоге в Instagram начала делиться снимками из своей новой фотосессии.

Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

Политика МИД советует россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге Демонстранты выступают против нового законопроекта об экстрадиции с КНР МИД РФ призвал российских граждан воздерживаться от посещения мест в Гонконге, где проходят массовые акции протеста.

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими 12 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом Дуда заявил, что хотел бы дружественных отношений с Россией как с соседом, который во всем превосходит Польшу, кроме одного — поляки более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

Транспорт «Россия» проверит обслуживание рейсов после сообщений о пропаже кота Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Автоспорт Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".

Политика Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе 13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два танкера.

Общество В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.