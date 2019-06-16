Армия и оружие

National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57РБК 08:31

The National Interest отмечает, что ВВС США планирует в 2030-х годах заменить F-15 C и F-22, так как Россия и Китай все чаще используют истребители пятого поколения, как, например, Су-57.
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National Interest сравнил шансы истребителя F-15C ВВС США против Су-57

РБК08:31

В США оценили шансы F-15C в бою против Су-57

Взгляд.ру04:44

В США оценили шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Известия00:59

National Interest оценил шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

Life.ru02:39

National Interest оценил шансы истребителя F-15C против российского Су-57

Газета.Ru01:42

В США оценили шансы истребителя F-15C в бою против Су-57

РЕН ТВ01:41

В США рассказали о превосходстве российского Су-57 над американским F-15C

Lenta.ru03:06
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Тридцатиградусная жара вернется в Москву на новой рабочей неделе

Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
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Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
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«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
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Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Обновлено вчера в 19:18
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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отказался от строительства храма в сквере возле театра в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:23
Общество

Экстренно госпитализирована Галина Волчек

В Москве госпитализировали художественного руководителя "Современника" Галину Волчек, сообщает ФАН.
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Обновлено в 08:06
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Видео с ответом робота на издевательства людей появилось в Сети

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Стали известны причины конца света

Астрономы из Колорадского университета в Боулдере заявили, что знают возможную причину конца света.
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Ленни Кравиц поделился эмоциями от возвращения в Россию

Ранее сообщалось, что Ленни Кравиц выступит в России. ХХХ Открытый российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня.
Обновлено вчера в 18:16
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Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке

Обновлено в 07:17
Космос

На Марсе обнаружен вырезанный в стене образ рептилии

Скотт Уоринг обнаружил на спутниковых снимках NASA с Марса выгравированный в стене образ рептилии.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

41-летняя Жасмин оправдалась за смелую фотосессию в боди

Несколько дней назад Жасмин в своем микроблоге в Instagram начала делиться снимками из своей новой фотосессии.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации

В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.
Обновлено в 08:04
Религия

Почему церковь не ошибается, объяснил патриарх Кирилл

Обновлено в 07:57
Политика

МИД советует россиянам избегать мест проведения протестов в Гонконге

Демонстранты выступают против нового законопроекта об экстрадиции с КНР МИД РФ призвал российских граждан воздерживаться от посещения мест в Гонконге, где проходят массовые акции протеста.
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Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя

Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
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Авиакомпания "Россия" после сообщений о пропаже кота на рейсе Хабаровск - Москва проведет дополнительную проверку всех процедур обслуживания рейсов, прибывающих из Хабаровска, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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Автоспорт

Российский экипаж стал третьим в гонке «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды SMP Racing, в составе которого выступили Виталий Петров, Михаил Алешин и бельгиец Стоффель Вандорн, занял третье место в престижной гонке в классе LMP1 "24 часа Ле-Мана".
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Песков отметил опасность ЧП с танкерами в Оманском заливе

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Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Обновлено вчера в 23:49
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В Москве начался митинг в поддержку журналиста Голунова

В Москве на проспекте Академика Сахарова начался митинг за свободу слова и права журналистов, а также в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
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Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры вооруженных столкновений между силами правительства национального согласия Ливии и Ливийской национальной армии под руководством маршала Халифы Хафтара в Триполи.
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