Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой сравниваются российский военно-транспортный самолет Ил-112В с украинским Ан-140.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о столкновении с разведчиками ВСУ

Армия и оружие Армия и оружие При ударе коалиции США по Сирии погибли 17 мирных жителей

Армия и оружие Армия и оружие Разбившийся на Украине Су-27 оказался одним из самых новых в стране Самолет Су-27 ВВС Украины, потерпевший крушение в Житомирской области, был одной из самых новых машин этой модели в стране.

Армия и оружие Армия и оружие США назвали цену истребителя шестого поколения 85 процентов расходов приходится на шесть программ: истребители F-35 и PCA, стратегический бомбардировщик B-21, самолет-заправщик KC-46A, военно-транспортный C-130J и не названная пока замена тяжелому транспортнику C-17.

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Армия и оружие Армия и оружие Сирия: курды разочаровались в США и надеются на помощь Дамаска Командир Отрядов народной самообороны (YPG) Сепан Хамо заявил о готовности курдов к военному сотрудничеству с Сирийской арабской армией (САА) в случае начала операции турецких войск в оккупированных курдскими радикалами районах на северо-востоке САР, передает издание Al Watan.

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Армия и оружие Армия и оружие Украина перебросила к линии фронта в ЛНР артиллерийские орудия

Армия и оружие Армия и оружие Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы Израильские военные обнаружили в районе границы с Ливаном еще один, четвертый по счету тоннель, прорытый на территорию еврейского государства боевиками ливанской шиитской группировки "Хезболлах".

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