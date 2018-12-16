Армия и оружие

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140
REGNUM
вчера в 23:52

Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках. Так, у Ил-112В габариты больше, нежели у украинского самолета, при этом российский самолет может развивать скорость до 500 км/ч против 575 км/ч у Ан-140.
REGNUMвчера в 23:52

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Американские СМИ сравнили российский Ил-112В и украинский Ан-140

Взгляд.ру01:29

Американские СМИ рассказали о превосходстве российского Ил‐112В над украинским Ан‐140

Телеканал 360°01:18

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

REGNUMвчера в 23:52

Американские СМИ сравнили российский Ил-112В с украинским Ан-140

Народные новостивчера в 22:27

National Interest объяснил, чем российский Ил-112В превосходит украинский Ан-140

ФАНвчера в 21:11

США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

News.ruвчера в 20:55

National Interest сравнил российский Ил-112В с украинским Ан-140

РИА Новостивчера в 19:59
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Армия и оружие

Почему в США предрекли поражение американскому флоту от России

Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

В Сети высмеяли новый автомобиль нацгвардии Украины

Интернет-пользователи подвергли критике новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение национальной гвардии Украины.
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие

Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие

Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

На следующей неделе члены Совфеда посетят базы Хмеймим и Тартус

Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев посетят на следующей неделе базу Хмеймим и Тартус в Сирии и поздравят российских военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил РИА Новости источник в комитете.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Малый ракетный корабль «Мытищи» будет передан ВМФ РФ 17 декабря

Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи" пополнит состав Военно-морского флота России уже на следующей неделе - 17 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Названо имя погибшего на Украине пилота Су-27

При крушении самолета Су-27 ВВС Украины в Житомирской области погиб лётчик первого класса майор Александр Фоменко 1975 года рождения.
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о передаче армии 35 новых образцов вооружения

Обновлено вчера в 13:20
Армия и оружие

В элитной бригаде ВСУ паника, киевские десантники понесли потери

Обновлено вчера в 09:36
Армия и оружие

Балтийский флот получил новейший катер связи

Новейший катер связи получил Балтийский флот, в субботу на корабле поднят Военно-морской флаг, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 07:48
Армия и оружие

Самолет ВМС США пролетел над районом учений ВМС России

Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Военная полиция ЗВО оденется в броню «Черепаха» и «Колпак»

Подразделения военной полиции в Западном военном округе будут оснащены экипировкой «Колпак» и «Черепаха».
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

The Washington Post: США озабочены возможной операцией против курдов

Сообщения Турции о вероятном проведении военной операции против курдов в Сирии вызывает беспокойство властей США, 15 декабря сообщает газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 12:44
Армия и оружие

Волгоградские военные части пополнили около 600 новобранцев

После завершения курса и принятия военной присяги, солдаты начнут осваивать современную технику и вооружение, которое имеется в военных частях.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

США подослали своих боевиков на российскую базу

На самой военной базе США в Эт-Танфе, которая находится в провинции Хомс, в 23 километрах к северо-западу от пограничного пункта пропуска Эт-Танф на границе с Ираком, идет постоянная подготовка боевиков из группировки «Джейш Магхавир аль-Таура» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:02
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