Как утверждает автор статьи, самолеты имеют практически идентичную конструкцию, однако при этом имеют некоторые различия в характеристиках. Так, у Ил-112В габариты больше, нежели у украинского самолета, при этом российский самолет может развивать скорость до 500 км/ч против 575 км/ч у Ан-140.

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