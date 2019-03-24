Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости 23 марта в 10:15
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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Культура
Раздевшийся в Третьяковке художник надеется на взаимодействие с музеем
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле
Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:16
Армия и оружие
Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере
Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено вчера в 12:06
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено в 02:11
Баскетбол
Невероятный бросок с центра площадки принес «Шарлотт» победу над «Торонто»
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Экономика
Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд
Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 18:40
Спорт
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете по итогам Кубка мира-2018/19.
Обновлено вчера в 12:02
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой
Обновлено в 00:10
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Общество
Скончался сын полпреда президента в УрФО Николая Цуканова
Обновлено в 02:02
Происшествия
Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области
В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Молния ударила в самолёт «Победы», летевший в Сочи
В фюзеляж самолёта авиакомпании «Победа», летевшего из Казани в Сочи, ударила молния, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Обновлено в 00:13
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о пополнении в тренерском штабе национальной сборной, передают "Известия".
Обновлено в 01:12
Экономика
Суд ликвидировал Камчаткомагропромбанк
Арбитражный суд Камчатского края ликвидировал ПАО «Камчаткомагропромбанк».
Обновлено вчера в 20:18
Общество
Минобрнауки планирует увеличить число бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования России планирует увеличить количество бюджетных мест в вузах в 2019 году, сообщает RT.
Обновлено в 01:57
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
Обновлено вчера в 23:27
Кино
45 лет назад в прокат вышла «Калина красная» - фильм о воле и тоске, разбередивший всю Россию
Обновлено вчера в 18:04
Наука
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Зарубежные исследователи считают, что ночной свет может спровоцировать распространение рака молочной железы на кости.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Здоровье
В Москве построили и реконструировали 110 медучреждений
Обновлено в 02:08
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 22:51
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Наука
Первый тираннозавр Скотти является самым крупным представителем вида
Ранее самым большим тираннозавром, найденным в современности, считался представитель вида весом 8,4 тонны.
Обновлено 23 марта в 09:13
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено вчера в 10:56
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено вчера в 20:59