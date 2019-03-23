Армия и оружие
National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35Газета.Ru 07:15
National Interest представил сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и американского F-35. Выводы были опубликованы на сайте издания. Как следует из материала, сказать, какой из самолетов является "лучшим", сложно, и такие термины только вводят в заблуждение.
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Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
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Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
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«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
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Авторитетный японский блог Macotakara сообщил, что в новых iPhone останется разъём Lightning.
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Врач связала заболеваемость раком в Сербии с бомбежками НАТО Югославии
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Чижов: удары по Югославии были грубейшим нарушением международных прав
Двадцатая годовщина бомбардировок Югославии является поводом для того, чтобы напомнить НАТО об этом грубейшем нарушении международного права.
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Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
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ВОЗ заявила о снижении смертности от туберкулеза в мире на 42 процента
В период с 2000 по 2017 годы от туберкулеза удалось вылечить 54 миллиона человек, смертность от этого опасного легочного заболевания сократилась за это время на 42 процента, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
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В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Назарбаева перед отставкой
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Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
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