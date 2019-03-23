Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Читать в источнике
Оценить54
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:37, Ашберн
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой
Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Футбол
Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»
Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020.
Обновлено в 05:01
Общество
Нева в Петербурге освобождается ото льда
Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
Обновлено в 08:10
Общество
Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие
НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Общество
Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Общество
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»
Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой тещей
24 марта празднует свой день рождения мать Ольги и Анны Бузовых Ирина.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро
Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Здоровье
Госэкспертиза одобрила проекты ФАПов для Волгоградской области
Как рассказали «Городским вестям» в пресс-службе администрации Волгоградской области, государственная экспертиза одобрила проект строительства фельдшерско-акушерского пункта для возведения на территориях, где проживает более 800 человек.
Обновлено в 03:08
Политика
Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча
Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
Обновлено в 00:00
Происшествия
При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин
Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено вчера в 01:38
Футбол
«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»
Обновлено в 08:57
Спорт
Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира
Обновлено в 09:22
Политика
Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Здоровье
Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания
Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Спорт
Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг
Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Политика
Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке
Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Космос
NASA предлагает направить станцию к луне Нептуна
Сотрудники NASA считают необходимым направить исследовательскую станцию к так называемой луне Нептуна.
Обновлено 21 марта в 08:55
Происшествия
Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26