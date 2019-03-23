Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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«Слишком хорош»: National Interest проанализировал видео с Су-35С

Вести.Ru09:19

Модуль Legion оставит F-15C шансы в бою против Су-57 — National Interest

REGNUM21 марта в 01:40

Журнал The National Interest сравнил российский Су-57 и американский F-35

Известия08:10

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

Российская газета04:53

Слишком хорош: американцы сравнили Су-35 и новейший Су-57

Утро.ru03:54

Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок

Телеканал 360°21 марта в 07:22

National Interest сравнил преимущества Су-57 и F-35

Газета.Ru07:15
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Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено вчера в 12:26
Шоу-бизнес

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
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Бираги: «Сборная Италии стала лучше взаимодействовать»

Защитник сборной Италии Кристиано Бираги прокомментировал победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира на Евро-2020.
Обновлено в 05:01
Общество

Нева в Петербурге освобождается ото льда

Установившаяся в Петербурге по-настоящему весенняя погода заставила освобождаться ото льда главную водную артерию северной столицы.
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Общество

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Обновлено вчера в 13:06
Армия и оружие

НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными

Ранее в постоянном представительстве России при НАТО сказали, что Запад не усвоил урок трагедии в Югославии.
Обновлено в 06:20
Общество

Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста

Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 06:50
Общество

Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов «уродами»

Старшая дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева назвала детей-инвалидов "уродами".
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

Валентин Коробков назвал маму Ольги Бузовой тещей

24 марта празднует свой день рождения мать Ольги и Анны Бузовых Ирина.
Обновлено в 07:41
Футбол

«Аякс» потребует у «Барселоны» за де Лигта 100 миллионов евро

Ожидается, что амстердамский клуб потребует за 19-летнего футболиста около 100 миллионов евро.
Обновлено в 03:53
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Авто

В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера Mazda CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Здоровье

Госэкспертиза одобрила проекты ФАПов для Волгоградской области

Как рассказали «Городским вестям» в пресс-службе администрации Волгоградской области, государственная экспертиза одобрила проект строительства фельдшерско-акушерского пункта для возведения на территориях, где проживает более 800 человек.
Обновлено в 03:08
Политика

Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча

Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
Обновлено в 00:00
Происшествия

При взрыве в многоэтажном доме в Киеве погиб россиянин

Гражданин России погиб при взрыве в многоэтажном доме в Киеве.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено вчера в 01:38
Футбол

«Тамбов» на выезде обыграл «Чертаново»

Обновлено в 08:57
Спорт

Эберг победила в масс-старте, Вирер выиграла Кубок мира

Обновлено в 09:22
Политика

Нетаньяху полетел в США благодарить Трампа за Голаны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается благодарить президента США Дональда Трампа за готовность признать Голанские высоты частью еврейского государства.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае

На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Здоровье

Больные раком мозга назвали неочевидные симптомы заболевания

Пациенты, больные раком мозга, перечислили симптомы, которым поначалу не придавали должного значения.
Обновлено в 04:44
Спорт

Тренер Непряевой настаивает на дисквалификации Йохауг

Норвежская спортсменка неудачно перестроилась на другую лыжню, из-за чего следовавшая за ней россиянка упала в гонке масс-старта на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 06:20
Авто

Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники

Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Политика

Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке

Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Космос

NASA предлагает направить станцию к луне Нептуна

Сотрудники NASA считают необходимым направить исследовательскую станцию к так называемой луне Нептуна.
Обновлено 21 марта в 08:55
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Единоборства

Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе

Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Происшествия

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
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