Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Происшествия
В результате ДТП в Москве погиб человек
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Обновлено в 04:23
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце
Ольга Бузова появилась на публике с кольцом на безымянном пальце В Сети сразу же заговорили о помолвке телеведущей.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Бюджетникам в Татарстане запретили заряжать телефоны на работе
В целях экономии, учителям и врачам запретили заряжать свои гаджеты в течение рабочего дня.
Обновлено вчера в 04:39
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Обновлено в 04:46
Баскетбол
Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Голден Стэйт»
Самым результативным игроком встречи стал форвард "Маверикс" Лука Дончич, который сделал трипл-дабл - 23 очка, 11 подборов и 10 передач.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Актриса Анджелина Джоли прекращает сниматься в фильмах. Собеседник, пожелавший остаться анонимным, рассказал The Sun LA, с чем это связано.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Общество
Около 50 тысяч педагогов участвуют в создании МЭШ
50 тысяч педагогов в настоящее время участвуют в создании Московской электронной школы.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Авто
В Россию приехал обновленный кроссовер Mazda CX-9
Обновлено вчера в 09:08
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Космос
Два спутника ГЛОНАСС-М возобновили работу
Два навигационных спутника ГЛОНАСС-М с системными номерами 720 и 745 вновь заработали.
Обновлено в 03:55
Наука
В США одобрят метод лечения болезни Альцгеймера стимуляцией мозга
Технология уже одобрена для лечения в Израиле и Европе и теперь готовится получить разрешительную документацию в США, пишет IEEE Spectrum.
Обновлено 22 марта в 07:44
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Политика
Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
Министерство юстиции Казахстана сообщило, что после смены названия столицы Астаны на Нур-Султан гражданам не придется менять ранее полученные документ.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Началовой ее дочь перед смертью
Певица Катя Лель рассказала о счастливом талисмане Юлии Началовой, скончавшейся на 39-м году жизни.
Обновлено в 04:33
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+
Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено вчера в 13:57
Футбол
Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
На сайте известного телеканала BBC подошло к концу голосование по выявлению лучшего иностранного футболиста в истории АПЛ - им стал французский нападающий Тьерри Анри, долгое время игравший за "Арсенал".
Обновлено в 04:43
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 12:39
Авто
Названы самые надежные внедорожники 2019 года
Эксперты портала «Автоновости дня» определили три самых надежных внедорожника 2019 года.
Обновлено в 03:27
Общество
Росстат назвал самую популярную причину завести второго ребенка
В России мужчины и женщины чаще всего озвучивают одну и ту же причину для рождения второго ребенка — желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, сообщает РБК.
Обновлено в 03:31
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43