Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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с чего всё началось
Конфигурация истребителей пятого поколения представляет собой компромисс между различными критериями эффективности, включая маневренность, вооружение, интегрированные радиолокационные технологии и скрытность, отмечает издание.Утро.ru22 марта в 08:04
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Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок
Телеканал 360°21 марта в 07:22
В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57
Новостной фронт21 марта в 03:59
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье
Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Единоборства
Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Общество
Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане
Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.
Обновлено в 01:00
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Важное за сутки
Пародонтит может привести к импотенции
Исследователи заметили, что под воздействием бактерий и воспалительных молекул в деснах, которые поражены пародонтитом, развивается дисфункция некоторых клеток в кровеносных сосудах.
Обновлено 21 марта в 10:25
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками
Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей
Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»
Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан».
Обновлено в 00:38
Политика
Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги
У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Музыка
Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»
Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра
Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено 22 марта в 17:23
Происшествия
В президентском дворце в столице Судана произошел пожар
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев
Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах
В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14