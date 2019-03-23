National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15

с чего всё началось

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.

Политика Россию признали энергетической сверхдержавой Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Происшествия Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.

Футбол Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом» Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».

Спорт Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.

Единоборства Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148 Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.

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Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

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Происшествия В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1 Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

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Хоккей Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера» Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан».

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