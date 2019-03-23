Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35РИА Новости вчера в 10:15

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
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с чего всё началось
Конфигурация истребителей пятого поколения представляет собой компромисс между различными критериями эффективности, включая маневренность, вооружение, интегрированные радиолокационные технологии и скрытность, отмечает
 издание.
Утро.ru22 марта в 08:04

Подробнее о событии

В США назвали Су-35С «слишком хорошим» истребителем

Известия00:10

NI сравнил Су-57 и F-35

Вести.Ruвчера в 12:24

Модуль Legion оставит F-15C шансы в бою против Су-57 — National Interest

REGNUM21 марта в 01:40

Российский Су-57 обставил американцев по всем статьям

Утро.ru22 марта в 08:04

Американские истребители F‐15C оснастили системой Legion для обнаружения самолетов‐невидимок

Телеканал 360°21 марта в 07:22

В «National Interest» оценили шансы истребителя F-15C в сражении против Су-57

Новостной фронт21 марта в 03:59

National Interest сравнил Су-57 и F-35

РИА Новостивчера в 10:15
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Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Авто

Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники

Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено вчера в 03:28
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено вчера в 15:04
Единоборства

Петтис победил нокаутом Томпсона на UFC Fight Night 148

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Энтони Петтис победил Стивена Томпсона благодаря нокауту во втором раунде боя на турнире UFC Fight Night 148.
Обновлено в 01:42
Общество

Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане

Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.
Обновлено в 01:00
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Важное за сутки

Пародонтит может привести к импотенции

Исследователи заметили, что под воздействием бактерий и воспалительных молекул в деснах, которые поражены пародонтитом, развивается дисфункция некоторых клеток в кровеносных сосудах.
Обновлено 21 марта в 10:25
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В ответ Медведчук назвал необходимым сохранить транзит газа через украинскую территорию и для этого нужно создать газотранспортный консорциум с Россией, а сама Украина нуждается в поставках "Газпрома".
Обновлено 22 марта в 10:55
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие

Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками

Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Обновлено вчера в 18:29
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в воскресенье у берегов южных Молуккских островов в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 01:02
Происшествия

После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека

Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Хоккей

Бобровский получил травму и может пропустить игру против «Ванкувера»

Напомним, Бобровский пропустил уже несколько матчей «регулярки», включая матч в пятницу с «Эдмонтон Ойлерз» (1:4). Главный тренер Джон Торторелла, комментируя его отсутствие, заявил журналистам, что «он порезан».
Обновлено в 00:38
Политика

Кандидат в президенты Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины

Компания «Нафтогаз» является бедой для республики, заявил в эфире телеканала 112 Украина депутат Верховной рады, кандидат в президенты страны Юрий Бойко.
Обновлено в 01:50
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Обновлено вчера в 21:58
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной отказали ноги

У 80-летней знаменитости отказали ноги. В первых числах марта Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.
Обновлено вчера в 02:12
Музыка

Лазарев рассказал о выводах из прошлого выступления на «Евровидении»

Российски певец Сергей Лазарев, представляющий Россию в этом году на «Евровидении», рассказал о выводах из прошлого выступления на конкурсе.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено 22 марта в 17:23
Происшествия

В президентском дворце в столице Судана произошел пожар

Обновлено вчера в 12:09
Политика

Марш против Brexit в Лондоне собрал около миллиона британцев

Протестующие требуют нового референдума по Brexit, так как считают, что затянувшийся трехлетний процесс выхода из Еврозоны вводит страну в политический кризис и угрожает отставкой премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах

В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено вчера в 11:37
Армия и оружие

Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом

Обновлено вчера в 22:41
Общество

Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
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